Wilito noquea a Lonche en el segundo round de Supernova Génesis 2026

La Arena Ciudad de México fue testigo de una de las definiciones más explosivas de Supernova Génesis 2026. En un combate que pasó de la amistad a la rivalidad absoluta, Guillermo Peña, mejor conocido como "Willito", cumplió su promesa y noqueó a Víctor Ordóñez "Lonche" en el segundo round.

Este combate fue uno de los más esperados por la intensa rivalidad que comenzó como una gran amistad. Por ello; la definición de un nocaut técnico fue un final que generó emoción entre varias personas del público, comentando y compartiendo el momento en diversas redes sociales.

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Nocaut en el segundo round de Supernova Génesis 2026

El combate, que comenzó con ambos peleadores mostrándose un respeto excesivo en el primer asalto, cambió drásticamente en el segundo periodo. Willito logró conectar una combinación sólida al rostro de Lonche, obligando al réferi a realizar un conteo de protección.

A pesar de que Lonche intentó mantenerse en la pelea, la falta de respuesta y la superioridad física de Willito llevaron al juez a detener el combate al minuto 1:32 del segundo round, decretando el nocaut técnico. Con esta victoria, Willito no solo se llevó el cinturón de la promotora, sino también una importante suma de dinero.

Willito se llevó 400 mil dólares tras apostar contra Lonche

Más allá del honor deportivo, este enfrentamiento destacó por la enorme suma de dinero que estaba en juego. Durante la conferencia de prensa previa, la tensión escaló hasta los golpes, y ambos acordaron una apuesta de 400 mil dólares; sumando otros 20 mil dólares adicionales para permitir que la pelea se llevara a cabo sin careta protectora.

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