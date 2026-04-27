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Yucatán / Mérida

Anuncian ajustes temporales en la operación de estas rutas del transporte público en Mérida

La Agencia de Transporte de Yucatán dio detalles sobre los cambios en la operación de diversas rutas del transporte público.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

27 de abr de 2026

1 min

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Habrá ajustes en las operaciones de diversas rutas del transporte público
Habrá ajustes en las operaciones de diversas rutas del transporte público / Especial

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) informó que debido a los trabajos de mantenimiento en calles del Centro Histórico de Mérida, habrá ajustes temporales en la operación de diversas rutas del transporte público.

Mediante un comunicado, la Agencia dio a conocer que desde este lunes 27 de abril hasta el 22 de agosto se tendrán ajustes temporales en las operaciones del transporte.

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Esto corresponde a las obras que se realizarán en las siguientes semanas sobre la calle 64 entre 69-A y 77 del Centro de Mérida.

Por ello, habrá afectaciones en rutas del Subsistema Va y Ven, entre ellas R113 66-Amapola, R116 64-Castilla Cámara y R101 69-Poniente-Madero-Juan Pablo II.

También se presentarán afectaciones en rutas convencionales como 77 Sambulá, Cementerio Sambulá Rutas 1 y 2 y Tixcacal-Oxcum.

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Por lo anterior, los siguientes paraderos se encuentran temporalmente afectados, entre ellos en la calle 64 por 73, 71 por 64 y 69 por 60 y 62.

Estas acciones pueden generar variaciones en los tiempos de traslado durante el periodo señalado, por lo que se recomienda tomar precauciones.

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