Anuncian ajustes temporales en la operación de estas rutas del transporte público en Mérida

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) informó que debido a los trabajos de mantenimiento en calles del Centro Histórico de Mérida, habrá ajustes temporales en la operación de diversas rutas del transporte público.

Mediante un comunicado, la Agencia dio a conocer que desde este lunes 27 de abril hasta el 22 de agosto se tendrán ajustes temporales en las operaciones del transporte.

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Esto corresponde a las obras que se realizarán en las siguientes semanas sobre la calle 64 entre 69-A y 77 del Centro de Mérida.

Por ello, habrá afectaciones en rutas del Subsistema Va y Ven, entre ellas R113 66-Amapola, R116 64-Castilla Cámara y R101 69-Poniente-Madero-Juan Pablo II.

También se presentarán afectaciones en rutas convencionales como 77 Sambulá, Cementerio Sambulá Rutas 1 y 2 y Tixcacal-Oxcum.

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Por lo anterior, los siguientes paraderos se encuentran temporalmente afectados, entre ellos en la calle 64 por 73, 71 por 64 y 69 por 60 y 62.

Estas acciones pueden generar variaciones en los tiempos de traslado durante el periodo señalado, por lo que se recomienda tomar precauciones.