Denuncian “huateo” en Progreso: pescadores venden producto de forma ilegal en altamar

La líder de cooperativas pesqueras de la zona Norte de Yucatán, Ana María Frías Salazar, denunció que, a menos de un mes del inicio de la pesca del mero, ya se presentaron los primeros reportes de venta ilegal de producto en altamar, o huateo, cuyas afectaciones económicas van desde cientos de miles hasta millones de pesos.

El huateo consiste en el robo de producto pesquero directamente en el mar a otros barcos o la captura en zonas prohibidas y su posterior venta ilegal.

Otra variante es que los denominados huateros comercian el producto antes de llegar a la costa, lo que genera una reducción en los reportes de captura legal que deben hacer los empresarios.

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De acuerdo con la dirigente y propietaria de varias lanchas en Chicxulub Puerto, las pérdidas reportadas han sido cuantiosas en los últimos años por estas prácticas, pues han llevado a la disminución de toneladas de pescado.

Por su parte, el empresario y dueño de barcos Esaú Velázquez Sosa, coincidió en que se han registrado reportes de robo de producto en altamar y casos de venta ilegal en las zonas de pesca, mencionando que lanchas ocupadas por los huateros se acercan a embarcaciones ribereñas, ofreciendo precios por encima de lo que se le paga al pescador; atraídos por el dinero, los hombres de mar entregan la mayor parte de su captura del día antes de llegar a la costa.

Aunque la situación, por su ilegalidad, resulta complicada de cuantificar, según los empresarios que pagan las salidas de las embarcaciones, se calcula que las afectaciones podrían estar entre cientos de miles y varios millones de pesos, pues esto se hace en la mayor parte de los puertos del estado.

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Actualmente, se estiman que, de las 500 embarcaciones de la flota mayor en el estado, cerca del 80 por ciento está dedicada a la captura del mero.

Esta situación ha generado pérdidas en el sector empresarial, pues al registrar bajos índices de captura, las salidas a altamar resultan desfavorecedoras, impactando directamente en la inversión que llevan a cabo y generando problemas para nuevas partidas en búsqueda del producto.

Esto podría causar una disminución a la hora de zarpar las naves y perjudicar a los pescadores.

Esta situación se complica debido a la dificultad para conseguir los despachos por parte de la autoridad marítima, pues son múltiples documentos los que se piden para que los barcos se hagan a la mar.