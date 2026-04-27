Catean una “narcotiendita” en Escárcega y detienen a un hombre

Elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal Preventiva (PEP), realizaron la mañana de este día un cateo en un domicilio ubicado sobre la avenida Héctor Pérez Martínez, entre las calles 17 y 19 de la colonia Fátima de Escárcega.

Durante el operativo, las autoridades lograron la detención de un hombre y el aseguramiento de presunta droga conocida como cristal. Tanto el detenido como la sustancia decomisada fueron trasladados a las instalaciones de la subsede en Escárcega, donde quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para los trámites correspondientes.

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De acuerdo con datos recabados, los hechos ocurrieron alrededor de las 06:00 horas, cuando los agentes federales, en conjunto con fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, ingresaron de manera sorpresiva al inmueble, señalado previamente como un presunto punto de venta de droga.

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En el lugar fue asegurado un individuo que presuntamente se dedicaba a la distribución de la droga sintética conocida como cristal. Tras su detención, se inició una carpeta de investigación por el probable delito de narcomenudeo, por lo que en las próximas horas podría ser consignado ante un juez competente.