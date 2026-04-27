“Se limpian y a los dos días ya están sucias”: Basura en los drenajes provoca las inundaciones en el Centro de Mérida

Los encharcamientos que se registran en calles del Centro Histórico de Mérida, luego de que caen fuertes lluvias, como ocurrió semanas atrás, se deben principalmente a la acumulación de basura en el sistema de drenaje, lo cual lo obstruye y propicia que el agua se acumule, de acuerdo con lo que afirmó Carlos Estrella Escalante, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán A.C.

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Explicó que el drenaje pluvial es el sistema encargado de desalojar el agua de lluvia en las calles, banquetas y espacios públicos, por medio de rejillas, zanjas y pozos que permiten la infiltración al subsuelo. Sin embargo, cuando estos espacios se llenan de residuos como plásticos, hojas o grasa, el flujo se vuelve más lento.

Uno de los principales problemas que causa esta situación, según explicó, es la falta de cultura ciudadana, ya que la gente arrojada basura de forma constante en la vía pública, lo que provoca que las rejillas se tapen incluso pocos días después de haber sido limpiadas.

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“Se limpian y a los dos días ya están sucias, es una lucha interminable”, indicó.

Por ello realizó un llamado a la participación ciudadana, con el fin de que cada comunidad se apropie del espacio público y contribuya a su cuidado, ya que éste representa el bienestar colectivo de toda una zona.