Campeche sin plazas para nuevos maestros: egresados quedan fuera del sistema educativo

A pesar de que en Campeche el 100 por ciento de las y los maestros en funciones cuenta con una base o se encuentra en proceso de obtenerla, de acuerdo con la Sección 04 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, persiste la falta de plazas para los jóvenes egresados de las Escuelas Normales de Educación Superior, quienes enfrentan dificultades para incorporarse al sistema educativo estatal.

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El secretario general de la Sección 04 de la organización sindical, Sergio Flores Gutiérrez, reconoció que la principal demanda actual no es la basificación, sino la generación de nuevos espacios laborales para quienes concluyen su formación docente o participan en los procesos de ingreso.

Explicó que las basificaciones se realizan de manera semestral, lo que ha permitido otorgar certeza laboral a los maestros en activo. Como ejemplo, aseguró que recientemente se logró basificar a 35 docentes de telebachillerato que permanecieron cerca de 12 años bajo contrato, sin nombramiento definitivo, situación que calificó como un avance significativo derivado de las gestiones sindicales.

No obstante, subrayó que el reto ahora es distinto: abrir nuevas plazas. Lo que tenemos que ir generando son mayores espacios para aquellos que están presentando examen, para aquellos que están terminando la normal, señaló, al advertir que se trata de una exigencia constante de los egresados que buscan ingresar al servicio profesional docente.

En paralelo, el déficit en Educación Artística continúa siendo un problema. Flores Gutiérrez reveló que en 2021 existía un faltante de 700 horas en secundaria, y aunque en los últimos tres años se han recuperado 450 horas con el respaldo de la Secretaría de Educación, Seduc, la brecha aún no se cierra por completo.

Además, indicó que después de más de 11 años sin crecimiento, se asignaron horas de Educación Artística en preescolar, lo que permitió ampliar las oportunidades para docentes de esta área. Sin embargo, reconoció que aún falta fortalecer la creación de plazas para responder tanto al rezago como a la demanda de nuevos profesionistas.

El dirigente sindical insistió en que, si bien se han logrado avances en materia laboral y de promoción, la falta de espacios sigue siendo el principal obstáculo para las nuevas generaciones de maestros, especialmente en áreas como educación artística, donde la oferta laboral continúa siendo limitada.

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JGH