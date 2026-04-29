Golpe al narco en Colima: decomisan más de 60 kg de cocaína ocultos en tractocamión

El Gabinete de Seguridad federal informó sobre un operativo en el estado de Colima que derivó en la detención de cuatro personas y el aseguramiento de más de 60 kilogramos de cocaína, en un golpe significativo contra el tráfico de drogas en el país.

De acuerdo con el reporte difundido en redes sociales, la droga era transportada en un tractocamión con caja refrigerada, donde fue ocultada en compartimentos adaptados en las paredes del vehículo, una modalidad que busca evadir revisiones en carreteras.

¿Cómo fue el decomiso de cocaína en Colima?

El operativo fue resultado de la coordinación entre distintas dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional, en conjunto con autoridades estatales.

Durante la inspección del vehículo, los elementos detectaron irregularidades en la estructura de la caja refrigerada, lo que llevó al hallazgo de la droga oculta. Tras la revisión, se procedió a la detención de los cuatro implicados.

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¿Qué impacto tiene este operativo en la seguridad?

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia integral para frenar el trasiego de drogas en las principales rutas del país.

El aseguramiento de esta cantidad de cocaína representa una afectación directa a las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico.

En Colima, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @Defensamx1, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con autoridades estatales, detuvieron a cuatro personas y aseguraron más de 60 kg de cocaína que eran transportados ocultos en las paredes de la caja refrigerada de un… pic.twitter.com/f2P9Gcm9r8 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 29, 2026

Además, destacaron que la coordinación entre fuerzas federales y estatales ha sido clave para fortalecer la vigilancia en carreteras y detectar nuevas formas de transporte ilícito.

El caso se suma a una serie de operativos recientes enfocados en debilitar las redes de distribución de drogas, en un contexto donde la seguridad en las vías de comunicación es considerada una prioridad para el gobierno federal.

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