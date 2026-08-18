¿Anforama cierra tiendas en CDMX y otros estados?: remata mercancía con descuentos

Las tradicionales tiendas Anforama atraviesan un momento de incertidumbre luego de que varias de sus sucursales colocaran lonas con el mensaje “Ya nos vamos” y comenzaran una liquidación de productos para cocina y el hogar.

Durante las últimas semanas, clientes de diferentes puntos del país han reportado descuentos y remates en los establecimientos de la cadena. Las promociones parten de aproximadamente 30 por ciento y buscan reducir los inventarios disponibles.

En un recorrido por algunas sucursales se observó que los anaqueles y vitrinas cuentan con una cantidad cada vez menor de mercancía. Entre los productos todavía disponibles se encuentran artículos para el hogar, aunque las existencias dependen de cada establecimiento.

Los remates llegan a otros estados

La situación no se limita al Centro Histórico de la Ciudad de México, donde fueron detectados algunos de los primeros anuncios de liquidación. Los reportes también apuntan a sucursales ubicadas en diferentes municipios del Estado de México.

Entre los lugares donde se han identificado remates de mercancía están Texcoco, Chalco, Zumpango y Toluca. En Guanajuato también se han reportado descuentos en establecimientos de León.

Los consumidores han señalado que la oferta de productos es cada vez más reducida, por lo que quienes buscan aprovechar las promociones deben considerar que las compras están condicionadas a las últimas existencias de cada tienda.

¿Anforama cerrará definitivamente?

Aunque los anuncios y el vaciado de algunos establecimientos han generado preocupación entre los clientes, hasta el momento Anforama no ha presentado un comunicado oficial que confirme la quiebra, el cierre definitivo o la liquidación de todas sus sucursales en México.

La situación ha dado pie a distintas posibilidades sobre el futuro de la empresa. Entre ellas se encuentran una eventual reestructuración financiera, el cierre de determinados puntos de venta o una modificación en su estrategia comercial.

Otra de las hipótesis apunta a una posible reubicación de sucursales hacia zonas donde los costos de operación sean menores. Sin embargo, ninguna de estas alternativas ha sido confirmada oficialmente por la compañía.

¿Por qué Anforama estaría cerrando tiendas?

Trabajadores consultados señalaron que uno de los factores que podría estar detrás del cierre de algunos establecimientos es la competencia comercial que enfrenta la cadena frente a supermercados y otros negocios especializados en artículos para el hogar.

La presencia de las lonas con la frase “Ya nos vamos”, sumada a los descuentos y la reducción de inventario, representa una señal de cambios importantes en las operaciones de algunas sucursales.

Por ahora, los clientes que quieran aprovechar los precios de liquidación deberán acudir a las tiendas donde todavía haya mercancía disponible, mientras se espera que la empresa aclare cuál será el futuro de sus establecimientos.