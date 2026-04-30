Chihuahua y la línea roja que se cruzó

Lo ocurrido en Chihuahua no es un asunto menor ni un episodio aislado. Es, en esencia, un punto de quiebre en la relación bilateral. La muerte de agentes estadounidenses en territorio mexicano destapó algo más profundo: la posible operación de elementos de inteligencia -presuntamente de la CIAen suelo nacional sin claridad jurídica ni conocimiento pleno del Gobierno federal.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha sido clara al fi - jar postura: ha dicho no tenía información sobre una colaboración de este tipo en Chihuahua, y adelantó que exigiría explicaciones. Más aún, dejó un mensaje que no debe pasar desapercibido: la principal falla está en el Gobierno estatal. Es decir, en la decisión de abrir la puerta a una cooperación que, de confi rmarse, podría estar al margen de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional.

No es un incidente menor. La legislación mexicana establece límites precisos a la actuación de agentes extranjeros en territorio nacional. No pueden operar libremente, ni realizar tareas de inteligencia o seguridad sin controles estrictos y coordinación con autoridades federales. Lo contrario no es cooperación: es una violación a la soberanía.

En este contexto, la advertencia desde Palacio Nacional es significativa: el Consejo de Seguridad Nacional recordará a los gobernadores el marco legal para la colaboración en materia de seguridad. Traducido: no hay margen para acuerdos paralelos, ni para agendas propias en temas que comprometen la seguridad nacional.

La presión de Washington: empatía o subordinación

A la par de la crisis, llegó la reacción desde Estados Unidos. La Casa Blanca, a través de su portavoz, pidió a la Presidenta mexicana “mostrar un poco de empatía” por la muerte de los agentes estadounidenses.

El tono no es menor. La exigencia de “empatía” encierra una narrativa conocida: colocar el foco en las víctimas estadounidenses mientras se omite el fondo del problema -la posible operación irregular de sus agentes en territorio mexicano-. La pregunta es inevitable: ¿empatía por qué exactamente? ¿Por las muertes? Sí. ¿Por una operación que pudo haberse realizado al margen de la ley mexicana? Eso ya es otra cosa.

El propio Donald Trump -siempre dispuesto a tensar la relación bilateral- ha capitalizado este tipo de episodios para reforzar su discurso de presión sobre México. Su narrativa es simple pero efectiva: Estados Unidos “ayuda” y México debe responder con alineamiento. Pero esa lógica ignora un principio básico: la cooperación no puede construirse sobre la violación de la soberanía.

Chihuahua: el eslabón que cruzó la línea

Si hay un punto crítico en este episodio, está en el ámbito local. La afirmación presidencial apunta directamente al Gobierno de Chihuahua por haber solicitado o aceptado colaboración con agencias estadounidenses fuera del marco legal.

Esto abre una discusión incómoda pero necesaria: ¿Se están generando canales paralelos de seguridad? ¿Quién controla realmente esas operaciones?

Porque si cada estado decide con quién y cómo coordinarse en materia de seguridad, el país deja de tener una política nacional y se fragmenta en acuerdos discrecionales. Eso no solo debilita al Estado mexicano: lo expone.

Lo ocurrido en Chihuahua tendrá efectos inmediatos y de largo plazo: para empezar habría que revisar los protocolos de colaboración internacional en materia de seguridad, luego tener un mayor control federal sobre los acuerdos que establezcan los estados porque este tipo de “actuación” puede detonar más tensión diplomática con Estados Unidos, especialmente si se confi rma la participación de agencias como la CIA. Con todo y esta consecuencia, el discurso de México deberá mantenerse con su mismo eje central que es la defensa de la soberanía.

Pero hay algo más profundo: este episodio evidencia que la relación bilateral en materia de seguridad sigue siendo asimétrica. Estados Unidos actúa bajo la lógica de sus intereses; México, bajo la presión de responder sin ceder terreno.

El fondo del conflicto

Lo que está en juego no es solo un accidente ni una declaración desafortunada desde Washington. Es la defi nición misma de los límites.

México no puede normalizar la presencia operativa de agencias extranjeras sin control. Y Estados Unidos no puede exigir empatía sin rendir cuentas.

A esta altura, nos seguimos preguntando: ¿Se trató de cooperación o de una intromisión? La respuesta no sólo defi nirá lo ocurrido en Chihuahua. Definirá el tipo de relación que México está dispuesto a aceptar.

En política internacional, las palabras pesan, pero los hechos pesan más.

Y hoy, los hechos apuntan a una línea que fue cruzada. La verdadera empatía no se mide en declaraciones.

Se mide en respeto. Y el respeto, en este caso, empieza por la soberanía.