Presidenta de la República habló con Rocha Moya tras acusaciones de EU: “sin pruebas no hay nada que temer”, insiste

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que sostuvo comunicación con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que se dieran a conocer las órdenes de extradición difundidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su contra y de otros funcionarios.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre si existe respaldo del Gobierno federal hacia el mandatario estatal, a lo que respondió que su postura se basa en el respeto al Estado de derecho y no en decisiones políticas.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre su conversación con Rocha Moya?

Sheinbaum explicó que habló con el gobernador tras la publicación de los señalamientos y le reiteró lo mismo que ha expresado públicamente: que sin pruebas no hay motivo para actuar en su contra

La presidenta enfatizó que cualquier acusación debe sustentarse con evidencia, independientemente de si se trata de un ciudadano común o de un funcionario de alto nivel. En ese sentido, sostuvo que nadie puede ser señalado o detenido sin elementos probatorios.

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¿Hay respaldo del Gobierno federal al gobernador?

Más que un respaldo político, la mandataria dejó claro que su posición es institucional. Señaló que actuaría de la misma manera sin importar el partido político del funcionario involucrado, ya que su responsabilidad es hacer cumplir la Constitución y las leyes.

También explicó que, en caso de existir pruebas, el proceso legal tendría que seguir los procedimientos correspondientes, como un eventual desafuero en el caso de un gobernador en funciones.

¿Qué papel tiene la Fiscalía en este caso?

Sheinbaum reiteró que la decisión no corresponde al Ejecutivo, sino a la Fiscalía General de la República (FGR), que ya analiza la documentación enviada por autoridades estadounidenses.

Recordó que, según la revisión preliminar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no se han encontrado pruebas en los documentos recibidos, pero será la Fiscalía quien determine si existen elementos suficientes para proceder conforme a la ley.

Defensa de la soberanía y el Estado de derecho

La presidenta subrayó que uno de los principios fundamentales de su gobierno es la defensa de la soberanía nacional, por lo que no se permitirá que decisiones externas influyan sin sustento legal.

Finalmente, reiteró que cualquier acción deberá apegarse al sistema penal mexicano y que la ley debe aplicarse de manera igualitaria para todas y todos, sin excepciones ni criterios políticos.

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