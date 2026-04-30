Día del Niño en Yucatán: familias gastan hasta 5 mil pesos y alertan por “fuga de dinero”

Especialistas en economía advirtieron del riesgo de “fuga de gastos” durante celebraciones como el Día del Niño y el Día de la Madre, que representan una presión para la economía familiar.

De acuerdo con el economista Arturo Osalde, una familia mexicana puede gastar entre 2 mil y 5 mil pesos en el festejo del Día del Niño, dependiendo del tipo de celebración; la cifra incluye regalos, actividades escolares y salidas recreativas.

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Según estimaciones de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), esta tendencia se replica en el Día de la Madre, una de las fechas con mayor derrama económica del año.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) proyecta que el Día del Niño generará en el país una derrama económica de 37 mil 500 millones de pesos en 2026, beneficiando a millones de negocios, pero incentivando el consumo impulsivo.

Aunque estas celebraciones son importantes para la convivencia familiar, Arturo Osalde advierte que pueden derivar en gastos no contemplados que impactan la estabilidad financiera de los hogares. En un entorno de menor poder adquisitivo, muchas familias optan por la prudencia; sin embargo, persisten prácticas de consumo que generan desequilibrios.

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Entre las principales fugas de gasto detectadas destacan: compras impulsivas en centros comerciales, incremento en consumo de alimentos y entretenimiento, adquisición de productos innecesarios o de baja calidad.

De acuerdo con el análisis, una salida al cine puede representar hasta mil 600 pesos, mientras que visitas a parques o plazas comerciales pueden superar los 2 mil pesos por familia.