Sheinbaum Pardo responde por seguridad en Sinaloa tras acusaciones de EU: “vamos a proteger al pueblo”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la estrategia de seguridad en Sinaloa se mantendrá firme y con presencia reforzada de fuerzas federales, pese a las acusaciones y solicitudes de extradición difundidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de alto nivel.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria respondió a cuestionamientos sobre la viabilidad de la estrategia en la entidad, en un contexto marcado por la tensión política y la atención internacional.

¿Se mantiene la estrategia de seguridad en Sinaloa?

Sheinbaum fue clara al señalar que el Gobierno federal continuará con las acciones de seguridad en el estado, con el objetivo principal de proteger a la población. Destacó que actualmente existe presencia de fuerzas federales, así como coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad.

Además, explicó que se está fortaleciendo la participación de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad, particularmente en las investigaciones que le competen.

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Refuerzo institucional y presencia federal

La presidenta detalló que el despliegue de fuerzas federales se mantendrá como parte de la estrategia para contener la violencia en la región. Subrayó que este esquema incluye coordinación interinstitucional y acciones permanentes para garantizar la seguridad.

También reconoció que el contexto de violencia en Sinaloa ha sido documentado y que es necesario continuar con acciones que permitan recuperar la tranquilidad en la zona.

“Sinaloa no es solo violencia”: Sheinbaum

En su respuesta, Sheinbaum hizo énfasis en rechazar la estigmatización del estado, señalando que Sinaloa es mucho más que los problemas de inseguridad. Lo describió como una entidad con un pueblo “extraordinario” y con un papel relevante en la producción agrícola del país.

Recordó que el estado es conocido como uno de los principales productores de alimentos en México, por lo que insistió en la importancia de no reducir su imagen únicamente a los temas de violencia.

#MañaneraDelPueblo. “Vamos a seguir protegiendo al pueblo de Sinaloa”, subraya @Claudiashein y cuestiona la “estigmatizacion” de esta entidad y de sus habitantes. pic.twitter.com/deTD1fCLpg — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) April 30, 2026

¿Qué sigue para Sinaloa?

La mandataria reiteró que la prioridad es la protección de la población y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad. En ese sentido, aseguró que el Gobierno federal continuará desplegando recursos y coordinación para atender la situación en la entidad.

El posicionamiento se da en un momento clave, tras las acusaciones internacionales que involucran a funcionarios locales, pero con un mensaje claro: la estrategia de seguridad seguirá activa y enfocada en garantizar la protección de las y los sinaloenses.

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