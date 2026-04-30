Infancias en riesgo: Campeche lidera pobreza infantil en la Península

La realidad de miles de niñas y niños en Campeche, lejos de un entorno pleno de bienestar, más de 120 mil infantes crece enfrentando condiciones marcadas por la pobreza, la violencia, la inseguridad y el rezago educativo, factores que limitan su desarrollo integral y sus oportunidades a futuro, evidencia una deuda histórica que aún no ha sido saldada.

De acuerdo con información del análisis de la Pobreza Infantil y Adolescente en México, basado en datos del Inegi, 124 mil 668 niñas y niños de cero a 17 años de edad viven en situaciones de precariedad, es decir, alrededor del 45.2 por ciento de todos los menores en el Estado. Estas cifras ubican a Campeche como la primera entidad en la Península de Yucatán con el mayor porcentaje de menores de edad que viven en situación de pobreza, ya que en Yucatán es el 35.5 por ciento, y en tercer lugar el vecino Quintana Roo con el 25.8 por ciento.

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En la entidad, todos los días los menores viven en contextos donde el acceso a servicios básicos, educación de calidad y seguridad no está garantizado, mientras que problemáticas como la desintegración familiar, la exposición a entornos violentos y la falta de atención a la salud física y mental continúan presentes. Ejemplo de ello, los pequeños que en compañía de sus padres salen a la calle en búsqueda del sustento, donde venden dulces en espacios públicos, así como en los semáforos limpian los panorámicos con el único fin de recibir unas monedas que les puedan dar por lo menos el alimento del día.

El problema no solo acaba en la precariedad, sino que las niñas y niños viven la inseguridad día con día, tan solo en lo que va del año, se han abierto 81 carpetas de investigación por acciones u omisiones que incluyen a sus familiares, así como otras personas que abusaron de su inocencia. El Reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común del SESNSP hasta marzo, ha registrado 23 denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, 43 por violación equiparada, 10 por retención o sustracción de menores e incapaces, y cinco por corrupción de menores.

En el ámbito legislativo, en el mes de abril se mantienen pendientes diversas iniciativas de reforma en favor de la niñez, entre las que destacan la expedición de la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, la Ley de Adopciones y la Ley General de Desayunos Escolares y Alimentación Complementaria, las cuales aún no cuentan con fecha definida para su discusión o aprobación.

Finalmente, el Informe Federal de Pobreza y Rezago Social indica que el rezago educativo en Campeche es del 20.22 por ciento. Además, el 14.4 por ciento de la población no cuenta con vivienda de calidad, el 28.8 por ciento carece de acceso a servicios básicos en el hogar y el 16.9 por ciento no tiene acceso a una alimentación nutritiva y suficiente, lo que refleja un panorama social complejo para las infancias en la entidad.

En tanto las autoridades únicamente ven cifras, lo que se pierde es el futuro de miles de niños que cada día luchan y no podrán celebrar el Día del Niño, porque buscan una mejor calidad de vida, por sobrevivir tanto al hambre como a la ignorancia y a los crímenes de los que son víctimas en promedio cada día.