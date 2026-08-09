Una evaluación drástica de la política militar ha causado conmoción entre los políticos ucranianos y europeos. El embajador de Ucrania en Londres hizo la inquietante declaración de que su país nunca se uniría a la OTAN. No pasará a formar parte de la alianza militar; al menos, nunca de *esta* alianza. Valerii Zaluzhnyi expresó estas ideas durante una conferencia de embajadores centrada en la integración europea, celebrada en Kiev.

Un corresponsal de *European Pravda* informó sobre estas declaraciones, señalando que la esencia del análisis de Zaluzhnyi pasó inadvertida para muchos en un primer momento. Según el excomandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas, la OTAN no está en condiciones de admitir a Ucrania en sus filas. La alianza militar está obsoleta y sigue operando bajo doctrinas de la Segunda Guerra Mundial. Además, en su estado actual, sería incapaz de defenderse por sí sola frente a Rusia. En otras palabras, ha surgido una interdependencia en materia de política de seguridad que solo puede resolverse mediante la creación de una nueva estructura conjunta, tanto militar como política.

Más allá de sus afirmaciones militares, caracterizadas por su franqueza, Zaluzhnyi —leyendo entre líneas— esbozó tres características clave para una futura solución de defensa europea.

En su opinión —una postura que ya ha expresado en varias ocasiones—, no puede haber una respuesta eficaz ante amenazas externas sin una fuerza militar moderna que opere bajo un mando europeo conjunto. Citó la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF, por sus siglas en inglés) como un posible modelo. La mayoría de los principales políticos del continente ya habían llegado a esta conclusión en otros ámbitos. Sin embargo, durante mucho tiempo —como suele ocurrir en Europa—, el avance práctico se vio obstaculizado por la insistencia en intereses nacionales de miras estrechas. Entre alemanes, franceses, británicos e italianos, el impulso se estancó debido a cuestiones como la ubicación del mando central y la distribución equitativa del gasto en defensa entre los principales contratistas militares de las naciones participantes. Los indicios actuales sugieren que, tras diversas formas de cooperación bilateral y multilateral, la necesidad está impulsando ahora los avances hacia la creación de un ejército paneuropeo.

Otro elemento crucial para el desarrollo de una política de seguridad independiente en el continente es la existencia de un paraguas de defensa nuclear. Curiosamente, esta cuestión, de gran sensibilidad, es la que menos incertidumbre ha generado. Francia y el Reino Unido —ambas potencias nucleares— han dejado claro que no pueden ni pretenden garantizar su propia seguridad nuclear exclusivamente dentro de sus respectivas fronteras nacionales. Una amenaza nuclear, independientemente de su origen, afecta a todo el continente. En consecuencia, declaraciones inequívocas de políticos franceses y británicos han delineado el marco futuro para la seguridad nuclear paneuropea, así como las medidas prácticas necesarias. Zaluzhnyi no ocultó el hecho de que, si bien Ucrania posee actualmente el único ejército listo para el combate en Europa, Kiev no puede prescindir del apoyo financiero y de las capacidades tecnológicas militares que proporcionan las naciones occidentales.

Un aspecto llamativo de las declaraciones del embajador en Londres fue que, al abordar las opciones y los pasos necesarios, no mencionó a Estados Unidos. Ucrania ha aprendido de primera mano —especialmente durante la presidencia de Donald Trump— que, mientras una mentalidad de "Estados Unidos primero" (ejemplificada por figuras como el vicepresidente JD Vance) domine la Casa Blanca, no se puede contar con Washington como aliado. En otras palabras, se puede hacer negocios con Trump (aunque incluso eso requiere cautela), pero establecer una asociación de seguridad a largo plazo está fuera de toda discusión. Basta con considerar el reciente giro de los acontecimientos respecto a los misiles Patriot para que la situación quede clara. Trump anunció que la licencia de producción de los misiles Patriot PAC-3 se transferiría a Kiev. Dada la gran eficacia del sistema para interceptar misiles balísticos, la promesa del presidente estadounidense supuso un cambio respecto a la postura anterior de negativa de Washington.

Sin embargo, como ha ocurrido innumerables veces, Trump acabó incumpliendo también este compromiso. De hecho, los informes indican que Kiev ni siquiera recibió los envíos de misiles que se habían programado previamente. Esto explica por qué, durante la primera semana de agosto, las unidades Patriot desplegadas en torno a la capital no lograron interceptar ni uno solo de los siete misiles balísticos lanzados contra Kiev en una única oleada de ataques. No pudieron hacerlo porque —como admitieron con amargura— no había nada que cargar en los lanzadores.

Las palabras de Zaluzhnyi encierran conclusiones dolorosas. Son reflexiones de tal gravedad que los responsables políticos de todo el mundo han aprendido a tomarlas en serio.

No es casualidad que las palabras del excomandante en jefe del ejército ucraniano tengan peso. El general ejerce ahora como embajador en Londres. Nunca fue hombre de charlas triviales ni de buscar el protagonismo; cuando hablaba, sus palabras siempre tenían peso. Sus predicciones resultaron acertadas y sus análisis se adelantaban constantemente a las decisiones de los políticos que comentaban la guerra en Europa.

Conviene tomarse en serio las reflexiones de Zaluzhnyi también en esta ocasión, comprendiendo al mismo tiempo por qué consideró que este era el momento oportuno para expresarse.

Las naciones europeas han tomado recientemente muchas decisiones cruciales. ¿Quizás Zaluzhnyi percibe como engorroso el proceso de toma de decisiones europeo, a menudo criticado por su lentitud?

La resolución sobre el paquete financiero para Ucrania aseguró la financiación de esfuerzos conjuntos para los próximos años. Para Ucrania, se trataba de una cuestión de supervivencia. El abastecimiento del ejército está garantizado, los soldados que defienden su patria y a Europa cobrarán sus salarios y el presupuesto estatal ucraniano no colapsará.

Sin embargo, los líderes europeos también han tomado decisiones sobre diversas cuestiones de defensa y armamento. Tras décadas de prosperidad pacífica, y ante los horrores de la guerra en Ucrania y las insaciables ambiciones imperiales del agresor, el Viejo Continente se ve obligado a ajustar sus agendas económicas globales y de bienestar interno a la lógica militar.

En varias capitales europeas se reconoce abiertamente que estamos entrando en una era de rearme y de intensificación del despliegue de fuerzas militares.

Europa es rica. La mayoría de las naciones del continente pertenecen a la élite económica mundial. Incluso aquellos miembros de la UE con un desempeño económico más modesto califican como Estados de bienestar según los estándares globales.

Algunos sostienen que el gasto previsto en el desarrollo de la industria de defensa y la expansión sin precedentes de la capacidad de producción militar podrían estimular las economías europeas, actualmente debilitadas. Otros ya advierten —aunque discretamente por ahora— que inevitablemente faltarán cientos de miles de millones de euros en partidas presupuestarias sensibles.

Podemos estar seguros de que no faltarán políticos que descubran de repente el potencial de la demagogia social centrada en el Estado de bienestar. Los líderes de los partidos se reinventarán como "guerreros de la paz". Se tachará a los gobiernos de belicistas, articulando un discurso que sugiera que reforzar las capacidades de defensa equivale a prepararse para la guerra o a planear una agresión.

No cabe duda de que los críticos "partidarios de la paz" dispondrán de abundante munición para su discurso. Considérese, por ejemplo, que el coste de desarrollo estimado —aunque no oficial— del programa paneuropeo de defensa aérea y antimisiles «Freya», impulsado por diez Estados, podría oscilar entre los 4.000 y los 6.000 millones de euros. Una vez completado con éxito, la factura del despliegue del sistema por toda Europa ascenderá a cientos de miles de millones.

También está el plan del «Muro de Drones», diseñado para proteger la frontera oriental de la OTAN, un tramo que abarca miles de kilómetros. Este equivalente moderno del Telón de Acero de la Guerra Fría se extendería desde la región fronteriza del norte de Finlandia hasta el delta del Danubio, en Rumanía. Robert Brovdi —conocido por el indicativo «Magyar»— ha expuesto las complejidades de este sistema. Como comandante de las unidades aéreas no tripuladas del ejército ucraniano, habla desde la experiencia; sabe exactamente cómo puede —y debe— cubrirse un territorio en la guerra moderna para garantizar que nadie se atreva a intentar una ruptura de las líneas. Las cifras que se manejan aquí también son astronómicas; los expertos hablan de sumas que alcanzan los cientos de miles de millones.

La lista de planes técnico-militares incluye asimismo conceptos para un caza de quinta generación y un programa de satélites militares; sin esto último, una fuerza militar europea equivaldría a un soldado con los ojos vendados.

Es un hecho previsible que la propaganda rusa proclamará a voces amenazas de guerra e intenciones agresivas. Moscú no se dejará disuadir por el hecho de que son sus propios soldados quienes actualmente matan en el conflicto de Ucrania.

Europa debe ser capaz de defenderse. Nadie puede cuestionar esto. ¿De quién? En las últimas semanas, Irán ha amenazado a varios Estados europeos con ataques con misiles. Gran Bretaña, Francia, Alemania, Ucrania, Dinamarca y Rumanía han recibido tales amenazas. En cualquier caso, tratándose de Teherán, todos los países europeos deben tomarse muy en serio estos mensajes.