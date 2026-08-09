Advierten desastre ambiental por complejo hotelero en Punta Venado

El promovente del proyecto hotelero en el predio de Punta Venado omitió información ecológica en la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R que presentó ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pese a la presencia de arrecifes que están en peligro, así lo informó el activista Elías Siebenborn, miembro de Cenotes Urbanos de Playa del Carmen.

El predio se ubica a 30 minutos del centro de esta ciudad, y se encuentra entre dos zonas de conservación ecológica, de acuerdo a la bióloga Patricia Ocaña Luna, presidente del colegio de biólogos de Quintana Roo, los daños irreversibles son inminentes ante cualquier obra en la zona debido a la fragilidad de los ecosistemas.

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El promovente Oleum Jointt Venture S de RL de C.V, Sociedades Mexicanas con inversión extrajera ingresó ante la DGIRA de la Semanat la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) -Regional para su evaluación, revisión y autorización, luego de presentar información adicional, las autoridades autorizaron de forma parcial el proyecto denominado “Complejo ecoturístico Riviera Maya”.

No obstante, el activista Elías Siebenborn, miembro de Cenotes Urbanos, explicó que el promovente falseó información para obtener la autorización, al no incluir en la MIA la presencia de arrecifes que están en peligro ante cualquier desarrollo inmobiliario.

Luego de realizar un recorrido se comprobó la presencia de los arrecifes que muestran una auténtica maravilla natural a poca profundidad, donde existen extensas formaciones de coral tipo “alce”, amplias zonas de pastos marinos, ecosistemas para mantener la vida marina y que constituyen una fuente de alimentación para las tortugas marinas, explicó el activista.

Esta información fue omitida por el promovente a fin de adquirir la autorización para construir dos hoteles en un predio de 70 hectáreas.

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De acuerdo al resumen de proyecto presentado ante la Semarnat, el predio está marcado en la escritura pública 368 de fecha 4 de diciembre 2017 otorgado por el notario número 48 de Tulum, ante la fe del licenciado José Alfredo Asunción Martín Villanueva, donde realizaron la venta por medio de un contrato de compraventa con reserva de dominio a favor de la sociedad mercantil denominada “Oleum Joint Venture, S.R.L. de C.V.”, del Predio Punta Venado ubicado en carretera federal 307, lote 003-2, manzana 002 de la ciudad de Playa de Carmen, donde la señora Rosa María Joaquín Alcérreca, también conocida como Rosa María Joaquín Alcérreca comercializó el predio.

El activista aseguró que a poca profundidad existen formaciones arrecifales que permite una mayor disponibilidad de luz solar y oxígeno a otros elementos bioquímicos necesarios para el desarrollo de los organismos que habitan en el arrecife.

Hemos explorado la zona y se pudieron observar una importante diversidad de fauna marina, como el pulpo, langostas y distintas especies de peces, y organismos que dependen directamente de la integridad del arrecife y de los pastos marinos para sobrevivir, relató.

Estos recursos marinos son de mayor relevancia ecológica de una zona que considera y que debería estar destinada a la conservación y protección, ante la posibilidad de que la construcción de infraestructura turística altere brutalmente la dinámica natural del ecosistema marino, advirtió.

Por su parte el biólogo Roberto Rojo, miembro de Cenotes Urbano agregó que los arrecifes no están aislados del manglar, porque existe una conectividad, y ante cualquier contaminación se deterioran.

Por su parte Alejandra Flores, también miembro de Cenotes Urbanos, dijo que existe preocupación no se limita lo que ocurre debajo del mar, los ecosistemas costeros funcionan como una red interconectada con los manglares, pastos marinos y los arrecifes cumplen funciones esenciales para mantener la calidad y productividad de las aguas.

Sin embargo, la construcción de un complejo hotelero es un peligro inminente, se tendrá la pérdida o afectación de manglares y de otros ecosistemas costeros que generarían presiones sobre las condiciones ambientales que actualmente permiten la existencia de esta diversidad marina.

No se debe construir ningún hotel sobre la duna costera, porque estaría destruyendo y coartando parte del ecosistema que podría provocar la pérdida de organismos y hábitats que actualmente forman parte de este sistema natural.

Pero no queda ahí, porque también se tendría alteración en la calidad del agua, ya que cualquier contaminación o modificación de los flujos hidrológicos repercutiría sobre los arrecifes, pastos marinos y las especies que dependen de ellos, describió la activista.

Toda esta información omitió el promovente, no dejaremos que destruyan los ecosistemas, advirtió el activista Elías Siebenborn.