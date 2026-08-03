Procesan a dos empleados de una empresa en Mérida por presunto fraude de de más de medio mdp

La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Ovidio de Jesús J.L. y Manuel Jesús L.O., acusados del delito de fraude específico, luego de que presuntamente engañaran a una clienta para apoderarse de más de 580 mil pesos destinados a la compra de material de construcción en Mérida.

De acuerdo con la causa penal 255/2026, los hechos ocurrieron en una empresa distribuidora de tuberías y artículos ferreteros ubicada en la colonia Chichén Itzá, donde el primer imputado se desempeñaba como gerente general y el segundo como empleado de ventas.

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Las investigaciones establecen que el 9 de octubre de 2023, la víctima realizó una transferencia bancaria por 580 mil pesos para la compra de varilla corrugada, acordando que el material sería entregado al día siguiente.

No obstante, según la carpeta de investigación, el pedido nunca fue entregado. Posteriormente, la clienta fue informada de la cancelación de la compra, pero el dinero no le fue devuelto, por lo que ambos imputados presuntamente obtuvieron un beneficio económico mediante el engaño.

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Durante la audiencia, el Juez Segundo de Control del Primer Distrito determinó que existían elementos suficientes para decretar la vinculación a proceso de los dos acusados y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Como parte del proceso judicial, ambos deberán continuar cumpliendo con las medidas cautelares impuestas, consistentes en presentación periódica ante la autoridad y la prohibición de salir del estado mientras se desarrolla el procedimiento penal.