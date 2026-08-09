Juntan más de 200 mil firmas para quitarle el cinturón a Roro tras pelea con Rivers

La polémica en torno al combate de boxeo entre la creadora de contenido española Rocio López Bueno (RoRo) y la streamer mexicana Samy Rivers en “La Velada del Año” ha escalado en las plataformas digitales; pues usuarios han comenzado una campaña para hacer el retiro del cinturón que ganó la española.

Una campaña iniciada en la plataforma Change.org ha superado la cifra de las 200 mil firmas con la intención de exigir a la organización del evento, liderado por Ibai Llanos, que se le retire el cinturón de victoria a la influencer española. Estas exigencias nacen tras las polémicas que han existido alrededor sobre la victoria de Roro.

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¿Cuántas firmas se han juntado para retirar el cinturón a Roro?

El descontento de miles de aficionado se fundamenta en supuestas irregularidades que impidieron un combate bajo igualdad de condiciones entre Roro y Rivers. Entre los puntos más señalados se acusa a la española de haber usado un casco especial con protección frontal adicional para resguardar su nariz.

La campaña también señala cambios de última hora en el protocolo, así como inconsistencias en el pesaje previo. Junto con esto; la difusión de un video grabado en el autobús del equipo de RoRo, donde aparentemente se burlaban de Rivers, incrementó el rechazo entre los fanáticos de la mexicana.

Usuarios piden retiro del cinturón a Roro. / Captura de pantalla.

Ante estas situaciones, los usuarios comenzaron con la campaña que ha sumado un total de 283 mil 947 firmas verificadas. Siendo creada esta iniciativa el 26 de julio, un día después del combate ha sido apoyada por gran cantidad de usuarios que también han hecho un llamado a la organización del evento.

¿Qué ha dicho la organización ante la petición?

A pesar del impacto mediático, ni Ibai Llanos ni la organización oficial de La Velada del Año han anunciado una revisión del fallo ni la anulación del resultado. El creador de la petición reconoció que la campaña tiene como fin visibilizar la inconformidad de la audiencia, aunque las reglas del evento se mantengan sin cambios oficiales.

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