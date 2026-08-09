MR DOCTOR cuestiona a la doctora de Galilea Montijo que participó en su podcast

El creador de contenido y médico Octavio Arroyo, conocido públicamente como MR DOCTOR, generó revuelo en redes sociales al cuestionar abiertamente las credenciales de la doctora María del Mar Guerra. Médica que apareció en un podcast junto a la conductora Galilea Montijo para hablar sobre las complicaciones estéticas que sufrió la presentadora.

Por medio de redes sociales, el influencer cuestionó a la doctora que participó en el programa de la presentadora. Fue una publicación en Instagram en la que el creador de contenido señaló que María no contaba con una cédula profesional, generando gran revuelo en redes sociales.

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¿Cuáles fueron los señalamientos de MR DOCTOR hacia la doctora?

A inicios de agosto, Galilea Montijo estrenó un episodio titulado ‘Bajo la piel' junto a la doctora María del Mar Guerra. En dicha emisión, la conductora explicó los problemas de inflamación y parálisis parcial que experimentó tras someterse a un procedimiento estético, el objetivo era explicar lo sufrido por la conductora y asegurar que Guerra no fue la responsable.

Tras analizar la intervención médica expuesta en el podcast y revisar los antecedentes públicos de la especialista, MR DOCTOR difundió un video donde puso bajo la lupa el historial profesional de María del Mar Guerra. El influencer señaló que la cédula profesional registrada de Guerra figura con fecha de expedición en 2026.

El youtuber cuestionó cómo fue posible que realizara procedimientos y atendiera a figuras públicas desde años atrás si su acreditación oficial es reciente. Además; cuestionó si cuenta con la formación y aval de los consejos médicos pertinentes en México para llevar a cabo ciertos procedimientos.

MR DOCTOR enfatizó la importancia de que las celebridades y el público en general verifiquen las licencias sanitarias y cédulas de los médicos o especialistas antes de someterse a intervenciones en el rostro o cuerpo.

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