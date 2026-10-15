Bomberos rescatan a tucán de una vivienda en Felipe Carrillo Puerto; el ave se impactó en una ventana

Elementos del Cuerpo de Bomberos, rescatan un Tucán que se había estrellado en la ventana de una vivienda de la colonia Jesús Martínez Ross. Luego del rescate, el ave fue trasladada para su atención y realizar las curaciones necesarias por parte de un médico veterinario.

Los hechos se registraron en la Av. Constituyentes entre 73 y 75, Col. Jesús Martínez Roos, sitio donde acudieron los elementos del cuerpo de Bomberos para atender un reporte sobre un tucán dentro de una vivienda, el informante solicita a los bomberos para el rescate del ave y su protección.

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Al arribar los bomberos hicieron contacto con la señora Patricia G. G., la cual informó que se encontraba en su centro de trabajo en otra dirección cuando el ave se estampó contra las ventanas.

Indicó que el ave a simple vista no parecía estar herido, aunque el golpe interno pudiera ser el problema, por fue necesario trasladarlo a un centro veterinario para descartar alguna fractura que pudiera ser un riesgo para la vida del ave.