Dan de alta a bebé y niña tras incendio en una vivienda de Los Héroes de Cancún

Luego de permanecer bajo observación médica durante 24 horas por posibles afectaciones por inhalación de humo, un bebé de seis meses y una niña de 7 años fueron dados de alta del hospital la mañana de este jueves. Ambos fueron rescatados junto con otro menor de edad en el incendio que consumió todas las pertenencias de la planta baja de su vivienda en el fraccionamiento Los Héroes.

En medio del drama, la abuela de los menores, Elena Ontiveros pidió ayuda a la ciudadanía y a sus vecinos para iniciar las labores de limpieza de la vivienda en el transcurso del día, así como donativos de material y pintura para la rehabilitación del inmueble.

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El bebé, de seis meses, quien fue rescatado por una mujer policía, permaneció internado en el Hospital General, junto con su hermana, de 7 años de edad, para cumplir un periodo de 24 horas de observación, para verificar que no tengan ningún daño en sus pulmones por la inhalación del humo durante el incendio de su hogar.

Los infantes fueron dados de alta en el transcurso de la mañana de este jueves y fueron trasladados por su abuela a un domicilio de otros familiares, mientras se realiza la rehabilitación de la vivienda que se incendió en las primeras horas de la mañana del miércoles.

Elena Ontiveros, abuela de los menores, pidió apoyo ciudadano para limpiar la vivienda y conseguir materiales y pintura para rehabilitar el inmueble / Especial

De igual manera, las dos mujeres adultas y un niño, de 4 años, recibieron atención médica en el hospital, de donde salieron momentos después

Elena Ontiveros, abuela de los menores y madre de las dos mujeres adultas, quienes habitan el inmueble donde ocurrió el siniestro, señaló que una de sus hijas que ocupaba una habitación de la planta baja, se percató de las llamas y salió por la puerta trasera para pedir ayuda.

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En tanto, una de las jóvenes y los tres menores de edad permanecieron atrapados en las habitaciones del segundo nivel del domicilio, hasta que los vecinos y policías municipales lograron aminorar las llamas con cubetas de agua y una manguera de jardín para arrojar chorros de agua.

Las primeras versiones señalaron que el fuego inició posiblemente por un corto circuito en una motocicleta que se encontraba estacionada en el área de la sala del domicilio.