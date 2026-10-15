Guardia Nacional abre convocatoria en Yucatán para reclutar a jóvenes de 18 a 29 años

​La Guardia Nacional lanzó una convocatoria dirigida a mujeres y hombres de entre 18 y 29 años de edad para formar parte de la institución en el estado de Yucatán. Las autoridades destacaron que se buscan jóvenes comprometidos, con valores, honor, lealtad y vocación de servicio hacia el país.

​A siete años de su creación, la institución busca consolidarse ofreciendo oportunidades de desarrollo personal y profesional.

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Entre los beneficios principales se encuentran un sueldo acorde al grado militar, recursos económicos pagados cada quincena por la federación, opciones de profesionalización e ingreso a planteles del sistema educativo militar, así como prestaciones de ley similares a las de cualquier trabajador de seguridad social, incluyendo servicio médico para los elementos y sus padres. Entre los requisitos para el ingreso se encuentran:

​Edad: Tener entre 18 y 29 años cumplidos (específicamente hasta 29 años y 29 días).

​Estatura y peso: Cumplir con un peso mínimo adecuado a la estatura, manteniendo un índice de masa corporal menor al 28%.

​Nacionalidad: Ser mexicanos por nacimiento y haber concluido satisfactoriamente los estudios.

​Evaluación médica y de adicciones: Pasar satisfactoriamente un examen médico general y demostrar que no se tienen adicciones a ningún consumo de drogas o estupefacientes.

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​Actualmente, la meta de reclutamiento inicial es de 100 elementos que cumplan con todos los filtros y exámenes correspondientes. No obstante, si se registra una mayor participación, existe la posibilidad de canalizar a los aspirantes a otros estados de la península como Campeche y Quintana Roo.

​En Yucatán, la Guardia Nacional cuenta con un poco más de 1,400 efectivos desplegados en 43 atribuciones que confiere la ley.

Su labor principal es mantener una presencia de proximidad cercana con la ciudadanía en carreteras, estaciones, zonas arqueológicas como Chichén Itzá, el Tren Maya, frentes de obra del tren de carga, parques públicos, escuelas y eventos cívicos, garantizando un ambiente de paz y justicia en colonias, calles y centros comerciales del estado