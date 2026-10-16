Activan mecanismo legal de suplencia en la Alcaldía de Puerto Aventuras

Con el objetivo de garantizar la continuidad institucional y el funcionamiento de la administración pública, el Cabildo de Playa del Carmen aprobó la activación del mecanismo legal de suplencia en la Alcaldía de Puerto Aventuras, ante el impedimento temporal de su titular para desempeñar sus funciones.

Durante la XXVIII Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, los integrantes del cuerpo edilicio aprobaron mediante acuerdo de urgente resolución el reconocimiento de una falta temporal por impedimento material.

Con fundamento en el artículo 25 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, se determinó la entrada en funciones de Juan José Arena Carvajal como primer concejal, así como de Gerardo Antonio Estrada Izquierdo. Ambos ciudadanos rindieron la protesta de ley correspondiente ante el pleno del Cabildo.

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Las autoridades precisaron que esta medida es de carácter estrictamente provisional y permanecerá vigente únicamente mientras subsistan las circunstancias que le dieron origen.

Asimismo, se puntualizó que el acuerdo no implica la remoción definitiva, suspensión o revocación del mandato de la persona titular, ni constituye un pronunciamiento sobre posibles responsabilidades de carácter penal.

En la misma sesión, Edgar Adrián Barbosa Itzá rindió protesta de ley como suplente del segundo regidor, Orlando Muñoz, en el marco de los procedimientos institucionales para la integración del Ayuntamiento del periodo constitucional 2024-2027.