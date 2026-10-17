Despliegan a 32 elementos para buscar a personas desaparecidas en Chunhuhub, Quintana Roo

En la zona de Chunhuhub, se llevó a cabo ayer un Operativo de Búsqueda y Localización de personas no localizadas, en el cual participaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Ejército Mexicano, la Policía de Investigación, la policía rural estatal, Jaguares, la policía municipal de José María Morelos, la Fiscalía General del Estado y el Comité de Búsqueda de personas desaparecidas.

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En el operativo, donde participaron 32 elementos de las fuerzas policíacas y castrenses, según dio a conocer hoy la policía municipal, se recorrieron caminos, carreteras rurales y se peinaron brechas que se internan en zonas boscosas, acompañadas por caninos binomio.

Durante el despliegue se peinaron carreteras rurales y brechas adentradas en zonas boscosas.

El operativo terminó poco después de las 3 de la tarde sin novedad, y todos los elementos policíacos y fuerzas federales que participaron regresaron a la cabecera municipal.

En el municipio se han estado haciendo operativos de búsqueda de manera constante, pero no se daba a conocer la zona donde se realizaban ni cuántos elementos de las fuerzas policiales y del ejército participaban.

JGH