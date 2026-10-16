Dictan sentencia de 140 años contra autor de homicidio de un adolescente en Cancún

A casi 9 años de la desaparición de un adolescente de 17 años y del posterior hallazgo de su cuerpo en el 2024, la madre de la víctima, Carmita Zapata consiguió justicia finalmente con la aplicación de una sentencia de 140 años de prisión contra el autor del homicidio, identificado como Isaías “N”, en uno de los primeros casos que abanderó desde su formación el colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo.

Después de mantener un plantón en la entrada de los juzgados orales, en la avenida Nichupté, las integrantes de la asociación civil Madres Buscadoras fueron notificadas de la sentencia condenatoria contra quién resultó culpable de estar involucrado en la privación de la libertad y el homicidio del menor de edad.

El colectivo consideró que obtuvo justicia para William Hernández Zapata, quien fue víctima de un levantón en el mes de diciembre de 2017, lo que su madre, Carmita Zapata inició una búsqueda incansable para tratar de localizarlo.

“Desde el primer día no dejó de buscarlo, enfrentando obstáculos, indiferencia y negligencia. Durante años, su voz no fue escuchada por las autoridades…pero ella nunca se rindió. Al integrarse a nuestro colectivo, su lucha se convirtió en la lucha de todas nosotros”, indicaron las integrantes de las Madres Buscadoras.

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Después de 7 años de búsqueda, los restos de William fueron identificados el 30 de octubre de 2024, luego de haber permanecido en calidad de desconocido en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), debido a una serie de irregularidades en el debido procesamiento de los cadáveres que permanecen en estas instalaciones.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a la detención del presunto responsable del homicidio, Isaías “N” y después de dos años de un proceso penal, finalmente un juez de control impuso la sentencia de 140 años de prisión en su contra.

Con esto, las madres buscadoras consideraron que William recibió justicia y su memoria queda honrada, aunque no lograron encontrarlo con vida. Además, dijeron que la sentencia es un mensaje claro de que seguirán buscando a sus seres queridos y exigiendo justicia.