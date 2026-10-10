Petronilo Ucán Chí se registra para la coordinación de Morena en Felipe Carrillo Puerto

Petronilo Ucán Chí se registró como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, como parte del proceso interno del partido rumbo a las elecciones de 2027.

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Su participación fue dada a conocer el viernes 9 de octubre a través de redes sociales, donde se difundió una fotografía en la que aparece sosteniendo un documento con el logotipo de Morena, relacionado con el proceso de inscripción para las coordinaciones municipales.

El registro forma parte de la convocatoria emitida por Morena para integrar su estructura de organización territorial en Quintana Roo. Las coordinaciones municipales tendrán como propósito fortalecer las actividades del partido en los municipios, aunque la inscripción en este procedimiento no representa una candidatura oficial para las elecciones de 2027.

De acuerdo con la convocatoria nacional, el periodo de registro permanecerá abierto hasta el 18 de octubre, por lo que los interesados todavía podrán presentar sus solicitudes. Posteriormente, las instancias correspondientes de Morena revisarán la documentación y determinarán quiénes podrán continuar en el proceso interno de selección.

JGH