Suemi González y Consuelo Peniche se registraron como aspirantes a la Coordinación Municipal en Isla Mujeres

Suemi González Sánchez y Consuelo Peniche Kú anunciaron su registro para participar en el proceso interno de Morena para definir a la persona que encabezará la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Isla Mujeres, como parte de la organización territorial del partido rumbo a las elecciones de 2027.

Suemi González formalizó su inscripción el 12 de octubre y compartió una fotografía de su registro, por su parte, Consuelo Peniche Kú anunció que también se inscribió en el proceso interno.

El registro forma parte del proceso interno de Morena para definir las coordinaciones municipales en Quintana Roo. La convocatoria establece que las inscripciones se realizarán exclusivamente en línea y concluirán el próximo 18 de octubre, en un horario de 9:00 a 18:00 horas