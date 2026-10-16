Desvían a Mérida dos vuelos con destino a Cancún por el mal clima

Las condiciones climatológicas registradas este viernes en Cancún provocaron el desvío de dos vuelos hacia el aeropuerto de Mérida, Yucatán, de acuerdo con un reporte sobre las afectaciones operativas por las lluvias.

Las operaciones afectadas corresponden a los vuelos Viva Aerobus 2103 y Volaris 5103, cuyos aviones fueron enviados al aeropuerto de Mérida ante las condiciones meteorológicas en el destino.

Hasta el momento, el reporte señala estos dos vuelos desviados. No se proporcionaron detalles sobre posibles retrasos adicionales, la hora en que las aeronaves podrían retomar su ruta hacia Cancún ni el estado de otros vuelos.