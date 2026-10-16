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Protección Civil alerta por bancos de niebla en carreteras de Quintana Roo, ¿cuáles son las recomendaciones?

La Coordinación Estatal de Protección Civil pidió respetar los límites de velocidad, encender las luces y mantener distancia entre vehículos.

Por Redacción Por Esto!

16 de oct de 2026

1 min

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Las autoridades recomiendan extremar precauciones en carreteras, donde también circulan vehículos pesados
Las autoridades recomiendan extremar precauciones en carreteras, donde también circulan vehículos pesados / Especial

Ante la presencia de bancos de niebla en zonas urbanas y carreteras de Quintana Roo la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc) compartió recomendaciones para los automovilistas, debido a la reducción de visibilidad que puede dificultar la circulación y aumentar el riesgo de accidentes.

A través de sus redes sociales, la dependencia pidió a los conductores extremar precauciones al transitar por caminos convencionales y carreteras de la entidad, donde también circulan vehículos pesados.

La presidenta Claudia Sheinbaum incluyó a Quintana Roo y parte de Yucatán entre las regiones que deberán mantenerse atentas a los avisos meteorológicos

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¿Qué hacer ante la presencia de bancos de niebla?

La Coeproc recomendó respetar los límites de velocidad permitidos y encender todas las luces del vehículo para mejorar la visibilidad durante los trayectos.

También pidió mantener una distancia adecuada entre vehículos y conducir con extrema precaución cuando la niebla dificulte la visibilidad en calles y carreteras.

Entre las medidas preventivas, la dependencia destacó el uso de luces bajas y luces de niebla, en caso de contar con ellas, para circular con mayor seguridad.

Protección Civil reiteró el llamado a los automovilistas a mantenerse atentos a las condiciones del camino y evitar maniobras que puedan poner en riesgo su seguridad y la de otros conductores.

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