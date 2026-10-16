Protección Civil alerta por bancos de niebla en carreteras de Quintana Roo, ¿cuáles son las recomendaciones?

Ante la presencia de bancos de niebla en zonas urbanas y carreteras de Quintana Roo la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc) compartió recomendaciones para los automovilistas, debido a la reducción de visibilidad que puede dificultar la circulación y aumentar el riesgo de accidentes.

A través de sus redes sociales, la dependencia pidió a los conductores extremar precauciones al transitar por caminos convencionales y carreteras de la entidad, donde también circulan vehículos pesados.

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¿Qué hacer ante la presencia de bancos de niebla?

La Coeproc recomendó respetar los límites de velocidad permitidos y encender todas las luces del vehículo para mejorar la visibilidad durante los trayectos.

También pidió mantener una distancia adecuada entre vehículos y conducir con extrema precaución cuando la niebla dificulte la visibilidad en calles y carreteras.

Entre las medidas preventivas, la dependencia destacó el uso de luces bajas y luces de niebla, en caso de contar con ellas, para circular con mayor seguridad.

Protección Civil reiteró el llamado a los automovilistas a mantenerse atentos a las condiciones del camino y evitar maniobras que puedan poner en riesgo su seguridad y la de otros conductores.