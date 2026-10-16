Alertan por lluvias fuertes en Quintana Roo y Yucatán este fin de semana; Sheinbaum pide extremar precauciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre lluvias fuertes en Quintana Roo y parte de Yucatán durante este fin de semana, del 16 al 18 de octubre de 2026, ante las condiciones meteorológicas que afectan a distintas regiones del país.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 16 de octubre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Fabián Vázquez, coordinador general del SMN, alertó sobre el riesgo de inundaciones en Quintana Roo debido a las precipitaciones previstas.

El especialista explicó que el Huracán Trudy, ubicado en el océano Pacífico, interactuará con el frente frío número 2, lo que favorecerá condiciones de lluvia en distintas zonas del territorio nacional, principalmente en el Pacífico y el Golfo de México.

Quintana Roo y Yucatán, bajo alerta por lluvias este fin de semana

Vázquez destacó que Quintana Roo se encuentra entre las entidades donde se esperan precipitaciones importantes, por lo que llamó a la población a tomar precauciones ante la posibilidad de inundaciones.

El coordinador del SMN señaló que algunas zonas de la entidad son vulnerables a inundaciones rápidas cuando se registran lluvias abundantes.

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Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum incluyó a Quintana Roo y parte de Yucatán entre las regiones que deberán mantenerse atentas a los avisos meteorológicos y de Protección Civil durante los próximos días.

Sheinbaum pide atender indicaciones de Protección Civil

La mandataria informó que la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, trabaja con los gobiernos estatales para reforzar las acciones preventivas ante los fenómenos meteorológicos.

Sheinbaum recomendó que las personas que habitan cerca de ríos o zonas costeras atiendan las indicaciones de las autoridades y acudan a refugios temporales cuando sea necesario.

Asimismo, el SMN exhortó a evitar cruzar ríos y arroyos que presenten incrementos en sus niveles, debido al riesgo que representa la fuerza de las corrientes.

Las autoridades mantendrán la vigilancia de las condiciones meteorológicas durante el fin de semana y actualizarán los pronósticos conforme evolucionen los sistemas que afectan al país.

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