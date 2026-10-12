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Quintana Roo / Riviera Maya

Captan a cocodrilo nadando cerca de turistas en “El Cielo" de Cozumel: VIDEO

El animal fue grabado nadando en aguas de Cozumel mientras un grupo de visitantes se encontraban disfrutando del mar.

Por Redacción Por Esto!

12 de oct de 2026

1 min

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Hasta el momento no se han reportaron personas lesionadas
Hasta el momento no se han reportaron personas lesionadas / Especial

En las aguas del famoso "El Cielo" fue grabado un cocodrilo nadando a tan solo unos metros de unos turistas que se encontraban disfrutando del mar en Cozumel, Quintana Roo.

El video grabado por un usuario de redes sobre una pequeñas embarcación se puede ver al animal bajo el agua, mientras que el grupo de visitantes nadaba en las aguas cristalinas de la isla al ver al animal, optaron por regresar al barco con ayuda de sus chalecos salvavidas.

El video fue grabado por un vecino quien evidenció el momento en el que el sujeto intentaba que el reptil liberara al gato

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Pese a la presencia del reptil, no se reportaron personas lesionadas, por lo que la situación solo se centró en el avistamiento del cocodrilo.

Los avistamientos de este tipo de animales en aguas de Quintana Roo son comunes, sobre todo en ciudades como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, en donde se han grabado en lagunas, playas o incluso en calles de colonias cerca de estos cuerpos de agua.

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