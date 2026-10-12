Captan a cocodrilo nadando cerca de turistas en “El Cielo" de Cozumel: VIDEO

En las aguas del famoso "El Cielo" fue grabado un cocodrilo nadando a tan solo unos metros de unos turistas que se encontraban disfrutando del mar en Cozumel, Quintana Roo.

El video grabado por un usuario de redes sobre una pequeñas embarcación se puede ver al animal bajo el agua, mientras que el grupo de visitantes nadaba en las aguas cristalinas de la isla al ver al animal, optaron por regresar al barco con ayuda de sus chalecos salvavidas.

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Pese a la presencia del reptil, no se reportaron personas lesionadas, por lo que la situación solo se centró en el avistamiento del cocodrilo.

Los avistamientos de este tipo de animales en aguas de Quintana Roo son comunes, sobre todo en ciudades como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, en donde se han grabado en lagunas, playas o incluso en calles de colonias cerca de estos cuerpos de agua.