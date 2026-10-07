Sorprende cocodrilo a pobladores de Hool: Salió de la aguada y recorrió calles de Champotón

Un cocodrilo de tamaño mediano sorprendió a pobladores de la Junta Municipal de Hool, luego de que el ejemplar fuera visto merodeando las calles de esta demarcación perteneciente al municipio de Champotón.

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De acuerdo con los datos recabados, el reptil fue avistado en una de las calles principales del poblado, a la altura de la cantina La Guanábana, donde su presencia llamó la atención de quienes se encontraban en la zona.

Una persona que presenció el inusual momento no desaprovechó la oportunidad y documentó con su teléfono la presencia del ejemplar, que por varios minutos recorrió las calles del pueblo.

Cabe mencionar que en esta demarcación existen uno o dos cocodrilos que suelen permanecer en la aguada de Hool, aunque pocas veces se dejan ver. No obstante, en esta ocasión uno de estos cocodrilos salió de su refugio y salió a merodear por las calles.

JGH