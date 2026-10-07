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Sorprende cocodrilo a pobladores de Hool: Salió de la aguada y recorrió calles de Champotón

Un cocodrilo fue captado recorriendo una calle principal de Hool, en Champotón, cerca de una cantina. Un testigo grabó al reptil, cuya presencia sorprendió a pobladores de la zona.

Por Jorge May

7 de oct de 2026

1 min

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Un cocodrilo de mediano tamaño atemorizó y sorprendió a los habitantes del poblado de Hool.
Un cocodrilo de mediano tamaño atemorizó y sorprendió a los habitantes del poblado de Hool. / Especial

Un cocodrilo de tamaño mediano sorprendió a pobladores de la Junta Municipal de Hool, luego de que el ejemplar fuera visto merodeando las calles de esta demarcación perteneciente al municipio de Champotón.

Doña Elsy Pérez recorre las calles de Champotón comerciando artículos tradicionales sobre un triciclo.

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De acuerdo con los datos recabados, el reptil fue avistado en una de las calles principales del poblado, a la altura de la cantina La Guanábana, donde su presencia llamó la atención de quienes se encontraban en la zona.

Una persona que presenció el inusual momento no desaprovechó la oportunidad y documentó con su teléfono la presencia del ejemplar, que por varios minutos recorrió las calles del pueblo.

Cabe mencionar que en esta demarcación existen uno o dos cocodrilos que suelen permanecer en la aguada de Hool, aunque pocas veces se dejan ver. No obstante, en esta ocasión uno de estos cocodrilos salió de su refugio y salió a merodear por las calles.

JGH

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