Farid Rentería busca la presidencia municipal de Playa del Carmen tras dejar “Jóvenes Construyendo el Futuro” y cuestionamientos

Farid Alfredo Rentería Bejos pasó de ser responsable estatal del programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro” a involucrarse abiertamente en la estructura de Morena en este municipio. Renunció al cargo a mediados del 2026, habló de “fortalecer el movimiento desde otra trinchera” y comenzó a aparecer en asambleas, reuniones con diputados federales y actos junto a figuras como Rafael Marín Mollinedo.

El mensaje es claro: se perfila para contender por la candidatura de Morena y sus aliados a la presidencia municipal en el 2027. Su trayectoria, sin embargo, es corta y se concentra casi por completo en un solo programa social.

Noticia Destacada Orlando Muñoz, entre cambios de partido, negocios y señalamientos, busca la alcaldía de Playa del Carmen en 2027

Un cargo federal y poco más

Rentería llegó a la coordinación estatal de “Jóvenes Construyendo el Futuro” y, desde ahí, recorrió los 11 municipios del estado. Organizó entregas de tarjetas, jornadas de vinculación con empresas y oficinas móviles. Según las cifras que él mismo difunde, alrededor de 8 mil jóvenes recibieron capacitación durante su gestión; mil 500 de ellos, en Playa del Carmen.

El programa ofrece un apoyo económico mensual y un seguro del IMSS a cambio de que los beneficiarios se capaciten en centros de trabajo. Rentería lo presenta como una puerta hacia oportunidades reales; sin embargo, lo que no aparece con la misma claridad es cuántos de esos jóvenes lograron obtener un empleo formal y estable después de concluir el periodo de capacitación.

Las propias cifras oficiales del programa a nivel nacional suelen reportar un porcentaje limitado de inserción laboral permanente. En Quintana Roo, Rentería habló de una incorporación de entre 30 y 40 por ciento, pero sin auditorías independientes que permitan respaldar ese dato de manera detallada.

De la capacitación a la foto política

Apenas dejó el cargo, Rentería aceleró su actividad política. Se reunió con Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados; apareció en eventos de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum; organizó o encabezó asambleas en Playa del Carmen con cientos o miles de asistentes, y compartió escenario con Rafael Marín Mollinedo, uno de los fundadores del movimiento en el estado.

En plataformas digitales y en algunos ejercicios de opinión se le presenta como un perfil joven, cercano a la gente y con “estructura territorial”. Por ello, el salto del programa federal a la contienda por la Alcaldía fue rápido, aunque su historial carece de cargos de Gobierno municipal o de experiencia como Regidor. Tampoco ha tenido responsabilidad directa sobre presupuestos locales destinados a seguridad, servicios públicos u obra. Su capital político se construyó prácticamente a partir de un programa de becas y capacitación, por lo que su expediente es todavía muy delgado.

Señalamientos de su gestión se vuelven un lastre

Críticos y usuarios de redes sociales señalan a Farid Rentería por presuntamente haber operado una red de corrupción y “moches” relacionada con el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” en Playa del Carmen, aunque no existe ninguna denuncia ante la Fiscalía, según lo señalado en el texto. De acuerdo con esas acusaciones, Rentería Bejos supuestamente habría operado un esquema de simulación laboral con empresas para desviar recursos públicos con fines político-electorales. Además, se afirma que, mediante la organización de eventos masivos, reuniones vecinales y desayunos con entrega de regalos, habría utilizado la estructura del programa social para impulsar su perfil político con miras a buscar la candidatura.

Paralelamente a su labor pública, dirigió la estructura política denominada “Fundación Faro”, vinculada con liderazgos nacionales del movimiento Morena, desde la cual organizaba actos públicos de respaldo a su figura antes de separarse del cargo.

Por ello, en un municipio que enfrenta problemas de inseguridad, presión turística, colonias sin servicios básicos y un crecimiento desordenado, la pregunta que queda en el ambiente es qué resultados concretos puede mostrar alguien cuya principal experiencia ha sido administrar un programa de apoyo a jóvenes, cuyos resultados tampoco han sido expuestos de manera integral.

Ha hablado de unidad, trabajo territorial y cercanía con la gente. También ha sumado actos multitudinarios y fotografías con referentes nacionales, en un intento por capitalizar su imagen dentro de un partido donde varios perfiles ya se mueven en busca de la candidatura municipal.

Noticia Destacada Arturo Castro Duarte: de los cambios de partido y cargos públicos a buscar la candidatura de Morena en Playa del Carmen

Una apuesta joven con un historial corto

Farid Rentería llega a la disputa por la candidatura de Morena en Playa del Carmen con un discurso centrado en las oportunidades para los jóvenes y con una estructura que intenta consolidar en territorio. Cuenta con el respaldo de algunos actos masivos y de acercamientos con figuras nacionales. Lo que no tiene es un historial de cargos locales, resultados medibles en materia de seguridad o servicios públicos, ni experiencia en el manejo de un Ayuntamiento complejo.

Su principal activo continúa siendo el programa federal que coordinó y las cifras de jóvenes capacitados que él mismo promueve. Sin embargo, en un municipio donde la ciudadanía exige resultados concretos y no únicamente discursos de transformación, ese expediente será puesto a prueba. Los hechos de su paso por “Jóvenes Construyendo el Futuro” están a la vista. El resto lo determinarán la contienda interna de Morena y, eventualmente, las urnas de 2027.