Yanet García es la quinta eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’.

La noche de este martes 25 de agosto de 2026, la competencia en ‘La Casa de los Famosos México’ dio un giro decisivo tras confirmarse la salida de Yanet García. La conductora regia abandonó el reality show. La salida de la modelo es la primera en el programa en ser elegida por sus mismos compañeros.

Después de que Yanet García, Ese Pérez y Luis Chaparro fueran señalados como los “muebles” dentro de la casa al generar poco contenido, y ser enviados al Exilio como castigo; el resto de los participantes decidió que personalidades regresarían a la competencia y quién sería él que se iría durante esta semana.

Noticia Destacada Poncho de Nigris propone pelea entre Masad y Ese Pérez en Ring Royale

¿Cómo fue la eliminación de Yanet García de LCDLFM?

Durante este martes 25 de agosto, los participantes que continuaban en la casa pasaron al confesionario y realizaron su votación para decidir qué participante que se encontraba en el Exilio debería salir del show. En este espacio, Masad, Cynthia votaron por Luis Chaparro; Brianda, Yahir se inclinaron a favor de Yanet García y Aldo, Flor por Ese Pérez.

Tras hacer el conteo, se determinó que Ese Pérez y Luis Chaparro podrían regresar a la competencia. Sin embargo; esto dejaba a Yanet García como la participante que no solo no podría volver a la casa, sino que sería la quinta eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’.

La eliminación de Yanet ha generado sorpresa pues es la primera participante que no fue eliminada por parte del público como en las gala de eliminación habituales. En este caso; fueron los mismo compañeros los encargados de elegir al participante que debería salir de la casa.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal