Orlando Muñoz, entre cambios de partido, negocios y señalamientos, busca la alcaldía de Playa del Carmen en 2027

En el Cabildo de Solidaridad, el regidor Orlando Muñoz Gómez preside la Comisión de Seguridad Ciudadana, Policía Preventiva, Tránsito, Bomberos y Protección Civil, desde ahí habla de transparencia, de calles seguras y de inclusión; al mismo tiempo, su nombre carga un historial de señalamientos que arrastra desde hace más de una década: despojos de predios, negocios de pozos con prestanombres, un bar clausurado por un homicidio y reabierto bajo otro nombre donde rescataron a mujeres víctimas de trata, acusaciones de enriquecimiento ilícito y un currículum político que ha pasado por el PRI, el PRD, alianzas con el PAN y ahora Morena. Con la vista puesta en la candidatura de ese partido a la alcaldía de Playa del Carmen en el 2027, su trayectoria merece un repaso sin adornos.

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Del PRI estudiantil al PRD y los contratos de pozos

Muñoz Gómez llegó a Playa del Carmen hace más de 25 años, inició en el PRI durante su etapa estudiantil en Mérida, durante la administración de Carlos Joaquín González (2005-2008) fue subsecretario general del Ayuntamiento y un año antes de concluir fue el titular. Pronto saltó al PRD, donde se convirtió en presidente del comité municipal del 2009 al 2011, año en el que, al iniciar el gobierno de Filiberto Martínez Méndez, regresó a la secretaría general del Ayuntamiento, para meses después renunciar al cargo y volver al comité municipal del PRD para coordinar la estructura interna del partido a nivel estatal y municipal.

Desde esa posición tejió alianzas que le permitieron llegar a regidurías y cargos como regidor en el periodo 2013-2016 en el Gobierno encabezado por Mauricio Góngogra, cuando firmó la autorización para privatizar el servicio de agua potable en Solidaridad, una decisión que todavía genera debate entre vecinos y especialistas.

Paralelamente, operó empresas de perforación y mantenimiento de pozos a través de prestanombres por lo que el apodo “Lord Pozos” no nació de la nada: se le vincula con múltiples contratos municipales en distintas administraciones, siempre con una distancia formal que dificulta el rastreo directo.

En la administración 2016-2018, en alianza con el PAN, la entonces alcaldesa Cristina Torres lo nombró director de Protección Civil, a pesar de no contar con formación técnica especializada para el cargo. Desde ahí, según reportes, se fortalecieron sus redes de operadores que más tarde reaparecerían en otras administraciones.

Estuvo en la polémica debido a su relación con aparentes contratos para la perforación y mantenimiento de pozos mediante empresas vinculadas a prestanombres / Especial

El salto a Morena y el bar de las polémicas

Para el 2018 ya había dado el salto y operaba de manera discreta con Morena, logrando entrar como regidor en la planilla de Laura Beristain. En la primera sesión de Cabildo, según versiones de la época, presionó para obtener tratos preferenciales, entre ellos la licencia de funcionamiento del Restaurante Bar Bucaneros, de su propiedad. Ese local había sido clausurado en agosto del 2017 tras el asesinato de una persona en su interior. Años después, el mismo predio operó bajo el nombre La Consentida. En mayo del 2024, un operativo de la Fiscalía rescató ahí a 16 mujeres -14 extranjeras y dos mexicanas— víctimas de trata y explotación sexual. Documentos catastrales y de predial obtenidos vía transparencia ubican a Muñoz Gómez como propietario del inmueble en esas fechas. El regidor ha negado cualquier vínculo con los hechos delictivos y ha hablado de campañas de desprestigio.

Las denuncias por enriquecimiento y las declaraciones patrimoniales

En el 2026, se presentaron denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante la Secretaría Anticorrupción del Estado, en las que se señalaron discrepancias entre los salarios reportados como servidor público (alrededor de 3.7 millones de pesos entre el 2018 y el 2025 según nóminas) y lo declarado en el sistema de evolución patrimonial (poco más de 400 mil pesos). También se mencionan propiedades, negocios inmobiliarios y la operación de bares que no aparecen claramente en las declaraciones. Muñoz Gómez ha respondido que nunca ha manejado recursos públicos de manera directa, que no usa escoltas ni vehículos oficiales y que su vida es la de cualquier ciudadano honesto, pero las carpetas de investigación siguen su curso.

Presidente de Seguridad en un municipio que sigue sangrando

Como presidente de la comisión de seguridad en el actual Cabildo, Muñoz Gómez ha sido crítico en cuanto a temas relacionados a la seguridad y la falta de información sobre compra de patrullas y helicópteros; sin embargo, Playa del Carmen continúa registrando hechos de alto impacto, extorsiones y percepción de inseguridad, lo que demuestra que su gestión se centra más en posicionamiento político que en resultados estructurales.

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El eterno acomodaticio que ahora busca la gran silla

Orlando Muñoz Gómez ha sido regidor en varias administraciones, director de Protección Civil, operador partidista en al menos tres fuerzas políticas y empresario de pozos y bares. Ha acusado a gobiernos anteriores de corrupción y ha sido acusado de lo mismo. También cambió de partido cuando las circunstancias lo favorecieron y hoy se presenta como defensor de la Cuarta Transformación. En redes y en asambleas habla de dignidad y de trabajo territorial, pero en el expediente público quedan las privatizaciones firmadas, contratos opacos, el bar de la trata, las denuncias por enriquecimiento y la constante sospecha de que sus cargos han servido más para consolidar negocios que para transformar el municipio.

Con ese historial se perfila para competir por la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Playa del Carmen en el 2027. Los hechos están documentados en actas de Cabildo, reportes periodísticos, denuncias formales y declaraciones patrimoniales. El resto lo dirá la contienda interna del partido y, eventualmente, las urnas.