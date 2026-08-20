Movimiento Ciudadano busca posicionarse rumbo al 2027, pero enfrenta bajo respaldo en Playa del Carmen

Movimiento Ciudadano intenta posicionarse como opción de oposición de cara a la elección municipal del 2027. El partido naranja reúne a viejos y nuevos cuadros, habla de estrategia territorial y de crecimiento, pero los números y la historia reciente muestran una fuerza todavía secundaria, con preferencias bajas y una estructura que carga con disputas internas heredadas del proceso del 2024 y de las tensiones estatales que aumentaron a raíz del reciente cambio en la dirigencia estatal.

Los números que no acompañan

Las mediciones de opinión pública colocan a Movimiento Ciudadano en un rango muy modesto en Playa del Carmen, pues de acuerdo con análisis y encuestas realizadas este año, el partido aparece con alrededor del 7 u 8 por ciento de la intención de voto, muy lejos de Morena y por debajo incluso del PAN. El porcentaje de ciudadanos que no simpatiza con ningún partido o aún no decide suele ser alto.

En cuanto a las preferencias internas del propio MC, Luis “Chanito” Toledo Medina lidera con un tercio de las menciones, pero el “otro perfil” y el “aún no decide” suman más de la mitad. Eso refleja una debilidad de liderazgos consolidados: hay nombres, pero ninguno arrastra con claridad.

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La herida del 2024 todavía abierta

Durante el proceso electoral pasado, Adrián Pérez Vera, entonces síndico municipal, buscó la candidatura de MC a la presidencia municipal de Solidaridad. Las encuestas internas lo colocaban al frente, pero al final fue desplazado y Sixto Cuevas terminó abanderando al partido.

El resultado electoral no fue el esperado y meses después, Pérez Vera reapareció en eventos estatales del partido junto a Cuevas, Karina Tiquet, así como la activista América Alpuche.

Aunque el gesto se presentó como reagrupamiento al interior del instituto político, en la práctica, dejó ver que las diferencias por la candidatura del 2024 no se resolvieron del todo y que el partido sigue negociando con cuadros que en su momento se sintieron desplazados.

“Chanito” Toledo y el resto de la baraja

Críticos consideraron que la agrupación todavía no muestra una estructura territorial sólida, ni un liderazgo local con peso propio; el PAN concentra más presencia / Especial

El regidor José Luis “Chanito” Toledo Medina aparece como el perfil con mayor mención en las preferencias internas de MC en Playa, quien ha mantenido presencia pública oponiéndose al cambio de nombre del municipio, entre otras cosas.

Junto a él, circulan los nombres de quienes compitieron en el 2024 y de operadores locales que intentan reconstruir la estructura; sin embargo, ninguno concentra el reconocimiento que Lidia Rojas tiene en Chetumal.

El partido depende de una reorganización estatal —el relevo de José Luis Pech Várguez por Joaquín González Castro— para intentar ordenar también el municipio. Mientras tanto, las tensiones que se vivieron a nivel estatal, incluyendo la salida de Jorge Portilla en Tulum y las críticas a la demora en la renovación de dirigencia, se sienten también aquí.

Divisionismo que se arrastra

Movimiento Ciudadano en Quintana Roo ha dedicado meses a resolver sus propios acomodos, con retrasos en el cambio de dirigencia estatal, acusaciones internas o salidas de cuadros.

En Playa del Carmen, eso se traduce en un partido que reúne a sus figuras en eventos y habla de unidad, pero que todavía no muestra una estructura territorial sólida ni un liderazgo local con peso propio. La muestra es que su discurso de “crecimiento sostenido” choca con las cifras de preferencia ciudadana, así como con la memoria de una candidatura interna que dejó arraigados fuertes resentimientos.

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Una oposición que aún no cuaja

En un municipio donde Morena concentra la atención y el PAN mantiene presencia, Movimiento Ciudadano intenta presentarse como una alternativa, ya que tiene cuadros con experiencia municipal, tiene la intención de competir y tiene el respaldo de una reorganización estatal, pero de lo que carece es de un candidato natural consolidado, números competitivos y una estructura libre de las divisiones que el partido arrastra desde el proceso anterior.

Los hechos muestran a un instituto político que reagrupa piezas y afina discurso, pero que todavía no logra convertirse en una fuerza capaz de disputar en serio la presidencia municipal de Playa del Carmen. El camino hacia el 2027 dirá si logra superar esa debilidad o si permanece como un actor secundario.