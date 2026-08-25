Capturan a sospechoso del brutal feminicidio de una menor de 15 años que sucedió en la Supermanzana 225 de Cancún

En medio de la conmoción que generó la muerte de una adolescente de 15 años, en el interior de su domicilio en la Supermanzana 225, luego de ser atacada presuntamente por delincuentes, un sospechoso de cometer el feminicidio fue capturado por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las investigaciones confirmaron que el crimen fue cometido por un solo agresor, quien presuntamente conocía a la víctima, debido a que hace poco tiempo estuvo viviendo cerca de su domicilio.

De esta manera, el ataque fue perpetrado por un exvecino del lugar, quien aprovechó que la menor se encontraba sola y entró a robar, además de aprovechar la situación para abusar sexualmente de ella, para después asesinarla por medio de un posible estrangulamiento.

Noticia Destacada Golpearon, abusaron y asesinaron a una menor de 15 años en su domicilio de la Supermanzana 225 en Cancún

La Fiscalía Especializada en Investigación de Feminicidios intervino en este caso y siguió la pista que condujo hasta el paradero del probable responsable, quien había empeñado algunas de los artículos que sustrajo del domicilio de la adolescente.

Los elementos de la Policía de Investigación recuperaron los objetos robados y se encuentran recabando los datos de prueba para solicitar un proceso penal contra el detenido.

El crimen de la menor fue descubierto alrededor de las 17:30 horas del martes, cuando la madre de la víctima regresó a su hogar y la encontró sin vida, lo que generó una intensa movilización de las corporaciones policíacas para resolver el crimen.