Bloquean glorieta del Ceviche en Cancún en protesta contra jueza por una mala actuación en conflicto familiar

Una nueva manifestación se registró la noche de este miércoles en la glorieta conocida como El Ceviche, en donde más de 20 personas bloquearon la circulación en protesta por la supuesta mala actuación de una jueza familiar que impuso el pago de una pensión alimenticia de casi 300 mil pesos mensuales en contra de un padre que se encuentra en litigio con su expareja por la custodia de sus tres hijas.

Más de 20 personas obstruyeron la circulación en dos puntos de la glorieta que se ubica en el cruce de las avenidas Tulum y Cobá, a partir de las 18:00 horas, en la hora pico del tráfico, lo que colapsó el movimiento de vehículos procedentes principalmente de la zona hotelera.

La protesta fue encabezada por el padre de familia, Héctor Alamilla, quien con el apoyo del grupo feminista Malinches Ingobernables, recurrió a esta medida para exigir justicia, ya que consideró impagable la imposición de una pensión alimenticia de 270 mil pesos mensuales, con un acumulado de 10 meses, con un monto a pagar de dos millones 700 mil pesos.

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Héctor Alamilla señaló que esta situación lo orilló a recurrir a la manifestación y bloqueo, porque en este destino turístico ha sido la única forma en la que otros grupos han logrado obtener la atención de las autoridades.

Por este motivo, solicitó la destitución de la jueza, Marcela del Pilar Campos, al considerar que está actuando de manera imparcial, por las supuestas influencias de su expareja.

Apenas 24 horas antes, la glorieta del Ceviche fue escenario de la manifestación de más de 200 trabajadores del Seguro Social, quienes marcharon por la avenida Tulum, en protesta por mejores condiciones laborales, con lo que en dos días consecutivos la circulación vehicular en el centro de la ciudad se ha visto afectada.