Encuentran sin vida a un hombre en un camino de terracería de la Región 201 de Cancún

Una intensa movilización de cuerpos de seguridad y de emergencia se registró durante la mañana de este miércoles en las inmediaciones de la colonia Cunamaya, ubicada en la Región 201, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre con visibles impactos de proyectil de arma de fuego.

​El reporte sobre la presencia de una persona tirada sobre un camino de terracería, a escasos metros de la avenida 20 de Noviembre, ingresó a través de una llamada al número de emergencias 911. Vecinos y transeúntes que circulaban por la zona advirtieron la presencia del sujeto inconsciente con huellas de violencia y restos hemáticos, lo que motivó el despliegue inmediato de las fuerzas de orden público.

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​Al sitio arribaron paramédicos y socorristas como primeros respondientes para brindar los primeros auxilios. Sin embargo, al valorar al individuo, los cuerpos de emergencia confirmaron que ya no contaba con signos vitales, derivado de las graves lesiones producidas por los impactos de bala recibidos en el cuerpo.

​Tras confirmarse el deceso, elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana procedieron al acordonamiento del área con cinta amarilla para garantizar la preservación del lugar de los hechos y proteger los indicios balísticos esparcidos en la zona.

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​Minutos más tarde, agentes de la Policía de Investigación (PDI) adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) se hicieron presentes para iniciar las primeras indagatorias, entrevistar a posibles testigos y aperturar la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio calificado.

​Posteriormente, personal del Servicio Pericial y peritos criminalistas arribaron al lugar para llevar a cabo el procesamiento de la escena, la recolección de evidencias físicas y, finalmente, el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley que determine la causa exacta de la muerte y su pronta identificación formal.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas en relación con este hecho delictivo.