Restringen el acceso al mar en nueve playas de Cancún por oleaje elevado, ¿cuáles son?

Protección Civil de Benito Juárez restringió ayer el acceso al mar en nueve de las 11 playas públicas de este destino turístico debido a la presencia de corrientes de retorno, oleaje elevado y marejada, condiciones asociadas al ingreso de humedad procedente del Caribe.

Las playas señalizadas con bandera roja, que prohíbe ingresar al agua, fueron Delfines (El Mirador), Ballenas, Marlín, Chac Mool, Gaviota Azul (Forum), Del Niño (Puerto Juárez), Perlas, Pez Volador y Caracol.

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Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó cielo de medio nublado a parcialmente cubierto, con 55 por ciento de probabilidad de chubascos acompañados de actividad eléctrica, debido a una vaguada en altura y un canal de baja presión sobre el sureste del Golfo de México. Para hoy se esperan precipitaciones moderadas, con acumulados de hasta 10.7 milímetros.

Autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez exhortaron a la población y a los visitantes a respetar la señalización preventiva. Durante la última semana se reportaron cuatro rescates relacionados con corrientes de retorno, principalmente en Marlín, Gaviota Azul y Delfines, arenales expuestos al oleaje del mar Caribe abierto.

Las costas se encuentran bajo vigilancia de 30 guardavidas, quienes permanecen hasta las 19:00 horas / Rodolfo Flores

En cuanto a las playas con bandera amarilla, que indica precaución y posibles restricciones para ingresar al agua, estaban Langosta y Tortugas. Los 11 balnearios públicos permanecen bajo vigilancia de 30 guardavidas, dos supervisores y una jefa de departamento, con cobertura hasta las 19:00 horas.

El sector oriental de la zona hotelera, conocido por algunos habitantes como las “Playas Altas”, recibe con mayor intensidad el oleaje proveniente del mar abierto. Ante estas condiciones, las autoridades colocaron banderas rojas en distintos arenales de gran afluencia turística.

Los visitantes que acudan a Delfines, Ballenas, Marlín, Chac Mool o Gaviota Azul deben mantenerse fuera del agua mientras permanezca la señalización de peligro. Esta advertencia indica que el oleaje puede ser inestable y las corrientes de resaca pueden arrastrar incluso a nadadores experimentados mar adentro en cuestión de segundos.

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Personal de salvamento señaló que algunos bañistas hacen caso omiso de las indicaciones preventivas, una conducta que pone en riesgo su integridad y obliga a los rescatistas a intervenir en situaciones que podrían evitarse.

Asimismo, los guardavidas advirtieron que el servicio de vigilancia concluye a las 19:00 horas, por lo que cualquier emergencia ocurrida después de ese horario podría complicar las labores de auxilio.