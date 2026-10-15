Ruta 17 de MOBI Cancún ofrecerá servicio gratuito: Conoce las fechas oficiales y a qué lugares conectará

La nueva ruta del sistema de transporte público MOBI contará con 30 autobuses y recorrerá 44 kilómetros, con cobertura en 99 colonias de Cancún.
Y por un periodo este será completamente gratuito, para después comenzar con los cobros del servicio.
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Fechas de inicio y cobro de la Ruta 17
La Ruta 17 comenzará operaciones el lunes 19 de octubre y ofrecerá servicio gratuito hasta el 26 de octubre.
A partir del martes 27 de octubre iniciará el cobro, por lo que los pasajeros podrán pagar con la tarjeta MOBI, la tarjeta de tarifa social, códigos QR desde la aplicación o tarjetas bancarias de crédito y débito.
Horarios y frecuencia del servicio
Los autobuses operarán desde las 4:50 de la mañana. La última unidad saldrá de la zona hotelera a la 1:00 de la madrugada y se prevé que concluya el recorrido alrededor de las 2:00 horas.
El trayecto completo comprende aproximadamente 44 kilómetros, con un tiempo estimado de dos horas con 43 minutos. La frecuencia de paso será la siguiente:
- Horas pico: cada 7.5 minutos.
- Horas de menor demanda: cada 16 minutos.
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Lugares y vialidades que conectará la Ruta 17
El recorrido enlazará zonas habitacionales, comercios, escuelas y otros puntos de interés. Entre las principales avenidas y lugares incluidos se encuentran:
Avenidas principales:
- Leona Vicario.
- Tulum.
- Lak'in.
Avenidas secundarias:
- Obsidiana.
- José López Portillo.
- Chetumal.
- Centenario.
Centros comerciales y supermercados:
- Multiplaza Kabah.
- Plaza Las Américas.
- Bodega Aurrera.
- Soriana Tulum.
Otros puntos de interés:
- Universidad Autónoma de Quintana Roo (UAQROO), campus Cancún.
- Mercado Lak'in.
- Terminal de autobuses ADO.
- Parque de La Rehoyada.