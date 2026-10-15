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Ruta 17 de MOBI Cancún ofrecerá servicio gratuito: Conoce las fechas oficiales y a qué lugares conectará

La nueva ruta de MOBI contará con 30 autobuses y abarcará 99 colonias de la ciudad de Cancún.

Por Redacción Por Esto!

15 de oct de 2026

1 min

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Los usuarios podrán utilizar gratuitamente la Ruta 17 del 19 al 26 de octubre
Los usuarios podrán utilizar gratuitamente la Ruta 17 del 19 al 26 de octubre / POR ESTO!

La nueva ruta del sistema de transporte público MOBI contará con 30 autobuses y recorrerá 44 kilómetros, con cobertura en 99 colonias de Cancún.

Y por un periodo este será completamente gratuito, para después comenzar con los cobros del servicio.

La tarifa general será de 15 pesos por viaje, mientras que los que presenten su tarjeta física solo pagarán 10; partirá desde Plaza Las Américas, cada 30 minutos

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Fechas de inicio y cobro de la Ruta 17

La Ruta 17 comenzará operaciones el lunes 19 de octubre y ofrecerá servicio gratuito hasta el 26 de octubre.

A partir del martes 27 de octubre iniciará el cobro, por lo que los pasajeros podrán pagar con la tarjeta MOBI, la tarjeta de tarifa social, códigos QR desde la aplicación o tarjetas bancarias de crédito y débito.

Horarios y frecuencia del servicio

Los autobuses operarán desde las 4:50 de la mañana. La última unidad saldrá de la zona hotelera a la 1:00 de la madrugada y se prevé que concluya el recorrido alrededor de las 2:00 horas.

El trayecto completo comprende aproximadamente 44 kilómetros, con un tiempo estimado de dos horas con 43 minutos. La frecuencia de paso será la siguiente:

  • Horas pico: cada 7.5 minutos.
  • Horas de menor demanda: cada 16 minutos.
La ampliación del transporte beneficiará a 322 mil 821 usuarios y permitirá recortar hasta 19 minutos en algunos recorridos de la ciudad.

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Lugares y vialidades que conectará la Ruta 17

El recorrido enlazará zonas habitacionales, comercios, escuelas y otros puntos de interés. Entre las principales avenidas y lugares incluidos se encuentran:

Avenidas principales:

  • Leona Vicario.
  • Tulum.
  • Lak'in.

Avenidas secundarias:

  • Obsidiana.
  • José López Portillo.
  • Chetumal.
  • Centenario.

Centros comerciales y supermercados:

  • Multiplaza Kabah.
  • Plaza Las Américas.
  • Bodega Aurrera.
  • Soriana Tulum.

Otros puntos de interés:

  • Universidad Autónoma de Quintana Roo (UAQROO), campus Cancún.
  • Mercado Lak'in.
  • Terminal de autobuses ADO.
  • Parque de La Rehoyada.

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