Encontronazo en libramiento de la autopista Cancún-Mérida deja a un conductor grave

Un aparatoso accidente en el libramiento de la autopista Cancún-Mérida, en la parte posterior del aeropuerto, dejó el saldo de un conductor con graves lesiones, quien resultó prensado en el interior de un automóvil, después del fuerte encontronazo contra un minibús.

El percance carretero se registró alrededor de las 20:00 horas de este domingo entre el puente de la estación del Tren Maya y el entronque con la carretera federal 307, en la salida hacia Playa del Carmen.

Los primeros reportes señalaron que un automóvil, tipo Sentra, colisionó contra el costado izquierdo de una unidad de transporte, tipo van y después, ambas unidades se salieron de la carretera en los extremos opuestos.

De manera preliminar se indicó que el conductor del automóvil resultó prensado y por este motivo tuvieron que intervenir elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes utilizaron su equipo especial de Rescate Urbano para poder cortar el techo del vehículo.

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El lesionado fue subido a una ambulancia, en donde posteriormente los paramédicos tuvieron que aplicarle maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar, debido a que cayó en un paro respiratorio para su posterior traslado a la clínica del Seguro Social de la avenida Cobá, en donde ingresó en estado de gravedad.

El automóvil terminó entre la maleza, en el sentido del puente del Tren Maya hacia el entronque con la carretera federal 307.

En tanto, la unidad de transporte fue localizada en el otro lado de la carretera, en dirección hacia la avenida Huayacán, con severos destrozos en el costado delantero izquierdo. Las primeras versiones señalaron que no llevaba pasajeros y únicamente el conductor ameritó atención de los paramédicos.

Elementos de la Guardia Nacional, división carreteras, realizaron el abanderamiento de la zona del accidente, mientras los bomberos y paramédicos realizaban sus labores.