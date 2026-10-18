Chichén Itzá resiente la caída del turismo en Quintana Roo; baja 10% la afluencia de visitantes

La afluencia a Chichén Itzá ha disminuido alrededor de 10% durante el último año, de acuerdo con la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán, que atribuye el descenso principalmente a una menor llegada de viajeros a Quintana Roo.

El titular de la dependencia, Darío Flota Ocampo, señaló que la caída se ha observado de manera sostenida mes a mes y descartó que el nuevo esquema de acceso a la zona arqueológica sea la causa principal.

La explicación del funcionario parte de la relación que existe entre los flujos turísticos de Quintana Roo y las excursiones hacia Chichén Itzá, uno de los principales destinos visitados por viajeros que se hospedan en Cancún y la Riviera Maya.

Sin embargo, el planteamiento corresponde a la interpretación de Sefotur y en la información presentada no se detallan cifras que permitan aislar cuánto de la disminución se explica directamente por la menor llegada de turistas al vecino estado.

Flota Ocampo señaló que el impacto tampoco se limita a la zona arqueológica.

Noticia Destacada Crece disputa por sitios mayas en Yucatán: Pobladores de Pisté y Telchaquillo demandan acuerdos y respeto a sus derechos territoriales

Empresas yucatecas que abastecen hoteles, restaurantes y otros negocios turísticos de Quintana Roo también podrían resentir una menor actividad si la demanda continúa debilitándose.

Presión adicional por nuevos cobros

El funcionario también advirtió sobre otros factores que podrían encarecer los viajes hacia México a partir del próximo año.

Entre ellos se encuentra el incremento del Derecho de No Residente y el aumento de 10% en el derecho relacionado con el uso del espacio aéreo mexicano que deben cubrir las aerolíneas.

Flota Ocampo consideró prematuro anticipar si esos ajustes derivarán en menos vuelos o cancelaciones.

“Es difícil decir si eso provocará cancelación de vuelos. Habrá que esperar a que entre en vigor y veamos los efectos a partir de enero”, manifestó el funcionario.

Noticia Destacada Turismo llega a Yucatán, pero no se queda: hoteles operan con menos de la mitad de ocupación

La preocupación del sector está en que un aumento de costos para aerolíneas y viajeros podría trasladarse a las tarifas y reducir la competitividad del Caribe mexicano y, por extensión, de los destinos yucatecos que dependen de ese flujo.

Para Chichén Itzá, la lectura de Sefotur es que el problema actual responde más a una menor llegada de visitantes desde Quintana Roo que al cambio operativo en el ingreso al sitio.

El reto será comprobar en los próximos meses si esa tendencia continúa y qué tanto puede ampliarse si los nuevos cobros elevan el costo de viajar a México.