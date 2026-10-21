Trabajadores turísticos de Cancún denuncian desempleo y menos propinas mientras que empresarios niegan despidos masivos

Mientras meseros, camaristas y empleados de restaurantes denuncian desempleo, reducción de jornadas y desplome de propinas ante la falta de promoción turística gubernamental, el sector empresarial niega que existan despidos masivos y atribuye las bajas de personal principalmente a remodelaciones en hoteles y establecimientos gastronómicos, aunque reconoce que la menor afluencia de visitantes afecta los ingresos de los trabajadores.

Alejandro Arvizu Contreras, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, declaró que el 2026 ha sido un año complicado para el turismo, al que calificó como “la tormenta perfecta”, debido al encarecimiento de los combustibles, la guerra en Irán, la percepción de inseguridad en otras entidades del país, el bajo tipo de cambio y la falta de promoción, factores que, afirmó, coincidieron durante el mismo periodo.

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“No ha habido despidos masivos. Sí hay ciertas bajas, principalmente en restaurantes, pero ha sido por tema de renovación y equivalencias”, sostuvo el representante empresarial, quien atribuyó las salidas a procesos de remodelación, sin precisar cuántos empleados han resultado afectados por esta causa.

En contraste, el mesero Alejandro Herrera, actualmente sin trabajo, y el cocinero Pedro López, desempleado desde mayo pasado y vecino del fraccionamiento Villas Paraíso, aseguraron que enfrentan las consecuencias de la escasez de oportunidades laborales y de una actividad turística que no garantiza ingresos suficientes para quienes dependen de ella. Señalaron la falta de promoción oficial como uno de los factores que han incidido en la baja ocupación hotelera y la pérdida de puestos.

Uno de los afectados aseguró que carece de una fuente de ingresos desde mayo / POR ESTO!

Mientras Arvizu Contreras descartó una crisis generalizada de empleo, trabajadores reportaron que algunos hoteles operan con plantillas reducidas, jornadas de apenas tres o cuatro días por semana y propinas cada vez menores. Estas condiciones disminuyen sus percepciones incluso cuando conservan su puesto, una situación que contrasta con la explicación empresarial de que las bajas responden principalmente a renovaciones.

El dirigente del CCE ha reconocido en días recientes que los empresarios “están haciendo el máximo esfuerzo para que no haya despidos o cierres de empresas”. También admitió que la contracción del turismo repercute directamente en la economía de los empleados, pues “al haber menos turismo, reciben menos beneficios de propinas y utilidades, lo cual afecta la economía circular en la ciudad”.

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Arvizu Contreras también ha advertido que el 92.9 por ciento de los negocios turísticos son microempresas, las más vulnerables ante una disminución de visitantes. En cuanto a la promoción del destino, sostuvo que el aumento al Derecho de No Residente (DNR), de 983 a mil 158 pesos, sin que esos recursos se destinen a dicha actividad, resta competitividad a Cancún.

La postura empresarial reconoce, por tanto, afectaciones en la actividad turística y en los ingresos laborales, aunque descarta que existan despidos masivos. Frente a esta negativa, los testimonios de personas que llevan meses sin empleo y de quienes enfrentan jornadas reducidas evidencian una problemática que no queda resuelta al atribuir las bajas de personal a remodelaciones.