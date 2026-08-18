Despidos y “días solidarios” aumentan carga laboral y estrés entre trabajadores turísticos de Cancún

Trabajadores de la industria turística afirman que viven con estrés por carga laboral que deben asumir ante el despido hasta del 60 por ciento de sus compañeros.

“Hay poco turismo, con ocupación de apenas el 50 por ciento, por lo que las empresas han empezado a realizar sus llamados ajustes, que, entre otras cosas, implica el despido de trabajadores y que quienes se quedan absorban la carga laboral, además existe la incertidumbre de perder el trabajo”, afirmó Francisco Hernández, jefe de área de alimentos y bebidas en uno de los hoteles Secrets.

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En tanto, trascendió el despido del 30 por ciento de los empleados del hotel Fiesta Americana Grand Coral Beach en Cancún, mientras que otros centros de hospedaje adelantaron su etapa de remodelaciones. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la entidad reporta que no ha registrado queja por despidos.

Ex trabajadores del hotel Grand Coral Beach, ubicado en el kilómetro 9.5 de la zona hotelera de Cancún, que pidieron el anonimato, afirmaron que, de una plantilla de mil 200 empleados, 400 fueron dados de baja empezando de manera escalonada la segunda quincena de julio.

Centros de hospedaje optan por adelantar periodos de remodelación / Liza Vera

En tanto que empleados del hotel Hard Rock, el cual entró en etapa de remodelación, comentaron que fueron reubicados a otros centros de hospedaje de la cadena hotelera o socios, sin embargo, les aplican los llamados “días solidarios” con descansos sin goce de sueldo al menos tres días a la semana.

El cocinero en el hotel Secrets en el Riviera Maya, Eduardo Corona, dijo que dependiendo el tiempo que llevan los empleados, les aplican los días solidarios, pero en promedio son cuatro días a la quincena, lo que ha mermado sus ingresos, especialmente por el tema de propinas, pues, además, registran baja ocupación hotelera.

Empleados denuncian la pérdida de propinas ante el descenso del flujo de visitantes / Liza Vera

Por su parte Marco Anaya, empleado del aérea de reservaciones para la sección de club vacacional en el hotel El Dorado, en la Riviera Maya, reconoció que, pese a que esta sección reporta ocupación promedio del 70 por ciento, también les están aplicando dos días solidarios por quincena. “Son menos días que en otros lugares y por lo menos hay trabajo”, señaló.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Alejandro Arvizu Contreras señaló que mantener la competitividad será uno de los principales retos durante los próximos meses.

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Explicó que el comportamiento económico, el tipo de cambio y la baja ocupación hotelera han afectado a las empresas.

Sin embargo, consideró que el sector empresarial mantiene capacidad para enfrentar el escenario actual.

También destacó que la inversión continúa llegando a la región, lo que representa una señal positiva para la economía local. Respecto a la posibilidad de que algunas empresas cierren debido al estancamiento económico, Arvizu Contreras señaló que no es un escenario que pueda descartarse.

Explicó que cada unidad económica enfrenta condiciones diferentes según su actividad.