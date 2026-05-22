Hoteles del centro de Cancún acumulan tres semanas con baja ocupación

En el centro de la ciudad, la ocupación hotelera continúa a la baja, al acumular tres semanas consecutivas con niveles que oscilan entre 47 y 52 por ciento, es decir, seis puntos porcentuales menos en comparación con el 2025, situación que ha impactado el consumo en restaurantes y comercios del área urbana; no obstante, algunos establecimientos reportan operación de hasta 85%, debido al turismo recurrente.

Personal de centros de hospedaje con baja afluencia teme la posible implementación de los llamados días solidarios, además de una disminución superior al 30 por ciento en las propinas durante lo que va del mes.

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El cocinero Candelario Poot, empleado en un restaurante de la avenida Uxmal, dio a conocer que desde inicios de mayo la afluencia de clientes se redujo al 60 por ciento, con una caída paralela en el consumo y, por consecuencia, en las gratificaciones.

Una mesera identificada como Blanca, que labora en un hotel de la misma vialidad, coincidió en que a partir de este mes el flujo de comensales y las gratificaciones han descendido hasta 40 por ciento en el restaurante del centro de hospedaje, el cual mantiene una ocupación promedio de 45 por ciento.

En contraste, en otro establecimiento ubicado en la esquina de las avenidas Uxmal con Nader, Vanesa, encargada del área administrativa, aseguró que las 37 habitaciones se han mantenido con una ocupación de 85 por ciento debido a visitantes frecuentes, tanto nacionales como extranjeros, situación que incluso ha llamado la atención del gremio encargado de las estadísticas.

Durante este mes, el consumo en los restaurantes ubicados en la zona urbana se redujo al 60 por ciento / Liza Vera

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Rodrigo de la Peña Segura, descartó la posibilidad de implementar días solidarios o descansos obligatorios, pese al periodo de baja demanda.

Las cifras del sector indican que los complejos ubicados en el primer cuadro de la ciudad y en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Cancún son los que presentan menor actividad, con niveles que en algunos casos se ubican entre 35 y 40 por ciento.

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El informe señala que la ocupación promedio de los establecimientos fuera de la franja costera es del 52 por ciento, descenso que también se refleja en el flujo de comensales y actividad comercial de la zona urbana; incluso, el Aeropuerto Internacional de Cancún registró 370 operaciones entre arribos y salidas durante el miércoles pasado.

La Secretaría de Turismo estatal informó que, durante la semana del 9 al 15 de mayo, los destinos del Caribe Mexicano recibieron 399 mil 321 visitantes, lo que generó una ocupación hotelera del 59.6 por ciento, cifra inferior a los 461 mil 713 turistas del mismo periodo del 2025, cuando se alcanzaron niveles superiores al 80% en la Riviera Maya.