Días solidarios disparan hasta 20% los empeños entre trabajadores de Cancún

Con miles de desempleados y la aplicación de los llamados “días solidarios” en esta temporada baja, representantes de diversas casas de empeño en Cancún aseguran que han registrado un repunte de entre el 15 al 20 por ciento de clientes que llevan a empeñas desde aparatos electrónicos, celulares, computadoras o herramientas para la construcción.

Esto como reflejo de la ocupación del apenas 45.8 por ciento en la primera semana de septiembre en el Caribe Mexicano. Ciudadanos que llevaron sus prendas a las casas de “apoyo”, mencionaron que están enfrentando complicaciones para lograr que sus ingresos les alcancen luego que en sus trabajos en hoteles, principalmente, los mandan a descansar sin goce de sueldo al menos 4 días a la quincena. Otros, que laboraban en el ramo de la construcción, tuvieron que empeñar sus herramientas aceptando menos pago de lo esperado.

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En un recorrido extenso realizado por este medio a casas de empeño en diversas zonas de la ciudad, los clientes, entre ellos una camarista, una emprendedora embarazada, dos cocineros y un contratista de la construcción, coincidieron en afirmar que desde agosto se empezó a recrudecer la situación. “Hay menos empleos, más días solidarios y cada día alcanza menos el sueldo”, comento la empleada Carmen Canche.

Hoteleros afirman que es extraordinaria la situación en cuanto a ocupación hotelera, al pedir que el gobierno federal implemente campañas internacionales de promoción.

El sector turístico del Caribe Mexicano registró un promedio general de ocupación hotelera del 45.8 por ciento y la afluencia de 305 mil 888 visitantes durante la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2026, de acuerdo con el informe estadístico del Sistema de Información Turística de Quintana Roo (SITURQ).

Clientes reportaron que la situación comenzó a recrudecerse desde agosto. / Liza Vera

Los datos de la Secretaría de Turismo del Estado (Sedetur) muestran un descenso paulatino en la actividad turística en comparación con la semana previa, del 22 al 28 de agosto, cuando el destino mantuvo una ocupación promedio del 55.0 por ciento con la presencia de 368 mil 793 turistas en la entidad, lo que representa una disminución de 9.2 puntos porcentuales en la ocupación y un ajuste de casi 63 mil visitantes al finalizar las vacaciones escolares.

Mientras que de acuerdo con los reportes del Inegi, en Quintana Roo hay más de 30 mil desempleados, además que otros 450 mil estarían en el rubro de empleo informal, la titular de la Secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, aseguró que habrá una recuperación para la próxima temporada vacacional en el Caribe Mexicano.

“Septiembre siempre ha sido un mes de temporada baja, pero viene octubre con la llegada de turismo estadounidense y canadiense, y estamos trabajando en el tema de la conectividad, la reactivación de las líneas aéreas que se han suspendido y la promoción”, anticipó. Aunque reconoció que los últimos seis meses han sido difíciles para México en materia turística.