Reclutamiento para nuevo hotel reunió a cientos de solicitantes en Malecón Tajamar de Cancún

Alexandro Herrera fue uno de los cientos de trabajadores que han perdido el empleo. Él fue despedido hace tres meses como mesero en un restaurante de un hotel, en la Riviera Maya, este lunes acudió a la convocatoria realizada por un hotel que abrirá en diciembre, sin lograr ser contratado. Mientras el Gobierno de Quintana Roo dice que más de 200 mil personas salieron de la pobreza en el estado; con el mismo dato del InegI, su gobierno decía 177 mil.

Reporte también del Inegi indica que en la entidad, dos de cada 10 personas (20.2 %) enfrentan pobreza laboral: sus ingresos no alcanzan para la canasta alimentaria básica (2,590.61 mensuales por persona).

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Aunque el estado está por debajo de la media nacional (31.9 %), fue la tercera entidad con mayor decremento en el ingreso laboral real per cápita (-2.4 %) en la comparación anual.

Este lunes, cientos de personas acudieron a Malecón Tajamar ante la convocatoria de oferta de vacantes para el hotel Park Hyatt que tiene programada su apertura en diciembre próximo, sin embargo, la mayoría abandonó el lugar sin éxito.

Aldo Montejo, quien fue despedido hace tres meses de un hotel en Cancún, aseguró que solo recibió finiquito y le hicieron firmar su renuncia. “Si no firmas, te boletinan y ya no pueden conseguir trabajo en los hoteles. Además es una pérdida de tiempo buscar apoyo en la Secretaría del Trabajo, ni como denunciar que en los trabajos dan contratos cada mes, para no generar antigüedad.”.

En el reporte más reciente de la población desocupada del Inegi, indicó que en Quintana Roo había 25 mil personas y la tasa de desocupación (TD), de 2.4 % de la Población Económicamente Activa (PEA). Aunque el porcentaje fue menor en 0.4 puntos porcentuales al del mismo trimestre de 2025.

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En Quintana Roo hubo 12 mil mujeres desocupadas. Esto significó un aumento de 308 personas con respecto al segundo trimestre de 2025. Por su parte, los hombres desocupados sumaron 13 mil, lo que se tradujo en un decremento de 3 mil personas.

En el segundo trimestre de 2026 la TD femenina fue de 2.9 % y la masculina, de 2.1 por ciento. La tasa femenina no presentó variación en el periodo de referencia, mientras que la masculina disminuyó 0.6 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre de 2025.