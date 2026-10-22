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Distribuidor Vial Kukulcán será inaugurado entre noviembre y diciembre de 2026

La construcción del distribuidor vial registra un avance de 74 por ciento y cuenta con una inversión federal de 484 millones de pesos, de acuerdo con la SICT.

Por Redacción Por Esto!

22 de oct de 2026

1 min

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Distribuidor Vial Kukulcán
Distribuidor Vial Kukulcán / POR ESTO!

El distribuidor vial del bulevar Kukulcán sería inaugurado en noviembre o, a más tardar, en diciembre, esto anunciado durante la inauguración de la XXXVIII edición del Cancún Travel Mart 2026.

La obra complementará la conexión del Puente Vehicular Nichupté con la Zona Hotelera de Cancún y busca mejorar la circulación en este corredor turístico.

La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó las obras del Distribuidor Vial Kukulcán en Cancún.

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Obra registra avance de construcción

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó el 5 de octubre un avance de 74 por ciento en los trabajos, con una inversión federal de 484 millones de pesos.

El proyecto contempla una estructura elevada y vialidades de conexión con el bulevar Kukulcán para facilitar el tránsito vehicular entre la zona urbana y la Zona Hotelera.

La dependencia federal estimó que la infraestructura beneficiará a aproximadamente 1.32 millones de habitantes.

La fecha de inauguración anunciada por la gobernadora está prevista para noviembre o diciembre, aunque no se precisó un día exacto.

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