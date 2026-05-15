Puente Vehícular Nichupté tendrá pruebas de circulación a finales de mayo

Las pruebas operativas de la nueva ruta de transporte público que recorrerá el Puente Vehicular Nichupté iniciarán a finales de mayo, informó Rafael Hernández Kotasek, titular del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), quien adelantó que algunas unidades comenzarán a operar desde la próxima semana.

Explicó que esta etapa permitirá medir tiempos de traslado, paradas, retornos y el desempeño general del trayecto, al tratarse de un recorrido completamente nuevo dentro de la infraestructura vial de Cancún.

“Estas pruebas inician a finales de mes y se mantiene sin ningún problema. Probablemente desde la siguiente semana podrán ver algunas unidades que ya se van a estar probando”, señaló.

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Precisó que serán utilizadas 38 unidades, aunque no todas estarán en funcionamiento al mismo tiempo durante esta fase, la cual podría prolongarse entre dos y tres semanas.

De acuerdo con lo proyectado, las unidades contarán con tecnología de geolocalización, telemetría, cámaras de videovigilancia y conexión directa con el C5, herramientas que también serán sometidas a evaluación durante esta fase operativa.

Además, adelantó que las rutas vinculadas con el Puente Vehicular Nichupté funcionarán bajo un esquema de pago electrónico, modelo que posteriormente será implementado en el servicio de transporte de toda la zona hotelera de Cancún.

El proyecto contempla que la nueva ruta cubra principalmente el tramo de la zona hotelera comprendido entre el kilómetro cero y Plaza Caracol, mientras que los usuarios con destino a otros puntos continuarían utilizando vialidades tradicionales, como la avenida Tulum.

Reconoció que el puente Nichupté aún enfrenta desafíos relacionados con la cultura vial y la difusión de información hacia la ciudadanía, principalmente por las dudas surgidas en torno al carril reversible, los límites de velocidad y tipos de vehículos autorizados para transitar.

Se informó que el Distribuidor Vial Kukulcán estará listo en octubre de este año / Rodolfo Flores

Explicó que la velocidad máxima permanecerá en 60 kilómetros por hora, ya que un accidente podría bloquear por completo el flujo vehicular y recordó que la infraestructura comparte espacio con ciclistas y funciona bajo un sistema reversible.

“Es un tema de comunicación y cultura vial que todos tenemos que reforzar”, afirmó, al precisar que diariamente se implementa un dispositivo con conos para separar los sentidos de circulación durante los cambios operativos del carril reversible, el cual funciona en sentido ciudad-zona hotelera después de las cuatro de la tarde y en dirección contraria antes de ese horario.

Sobre la modernización del transporte público, informó que el Ayuntamiento de Benito Juárez ya firmó el convenio correspondiente y lo envió al Congreso del Estado para su ratificación, paso que permitirá avanzar formalmente con la implementación del sistema MOBI.

En el caso de Chetumal, explicó que el acuerdo será sometido a Cabildo y posteriormente podrían incorporarse las primeras unidades eléctricas contempladas dentro del proyecto piloto de movilidad.

Por otra parte, Playa del Carmen permanece en etapa de estudios técnicos y análisis de recorridos, por lo que el proceso continúa a un ritmo más lento.

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Afinan detalles

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el Distribuidor Vial Kukulcán, proyecto que conectará el puente Nichupté con la zona hotelera de Cancún, estará concluido en octubre de este año, como parte de las obras estratégicas para mejorar la movilidad en el destino turístico.

La dependencia federal señaló que esta infraestructura tiene como objetivo reducir los tiempos de traslado entre la ciudad y el corredor turístico, una de las áreas con mayor carga vehicular del municipio.

Dicho proyecto contempla un paso superior diseñado para agilizar la circulación y fortalecer la conectividad con el puente Nichupté.

La inversión proyectada para el Distribuidor Vial Kukulcán asciende a 484 millones de pesos.

Con una longitud de 770 metros, esta obra contempla la conexión del Puente Vehicular Nichupté con el bulevar Kukulcán, a la altura de Plaza Kukulcán, mediante la construcción de cinco gazas identificadas como 20, 30, 60, 70 y 80.

El Imoveqroo adelantó que serán 38 unidades las contempladas para las pruebas / Rodolfo Flores

Además, se edificará un paso superior vehicular y se realizará una adecuación geométrica sobre el bulevar en dirección Punta Nizuc-Punta Cancún.

La gaza 20 permitirá incorporar al puente el tránsito proveniente del bulevar Kukulcán con dirección a Punta Nizuc, mientras que la 30 atenderá a los vehículos que salgan del paso elevado.

Por su parte, la 60 conectará con el flujo vehicular rumbo a Punta Cancún y la 70 facilitará la incorporación desde el bulevar hacia el puente.

En tanto, la gaza 80 funcionará como un retorno a nivel para atender el movimiento vehicular hacia Punta Cancún. Para evitar entrecruzamientos entre los ejes 60, 70 y 80, el proyecto incluye un paso superior de aproximadamente 300 metros de longitud y 7.2 metros de ancho, con capacidad para dos carriles de circulación. También se prevé adecuar los carriles del bulevar Kukulcán en dirección Punta Cancún.