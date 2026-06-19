Semarnat avala Distribuidor Vial Kukulkán en Cancún; obra lleva 20% de avance

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio su anuencia ambiental para la construcción del Distribuidor Vial Kukulkán, una obra promovida por el Centro SICT Quintana Roo que estará ubicada en el kilómetro 13+500 en la zona hotelera de Cancún.

El proyecto servirá como conexión directa con el Puente Nichupté y busca mejorar la movilidad en uno de los puntos de mayor tránsito del destino, aunque el proyecto inició hace tres meses y lleva 20% de avance.

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De acuerdo con la Semarnat, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue ingresada el 16 de enero de 2026 y obtuvo una resolución favorable el pasado 10 de junio, lo que permite avanzar con una obra cuya etapa de construcción está proyectada para un periodo de un año y seis meses, mientras que su vida útil estimada es de 50 años.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, adelantó que el distribuidor vial sería inaugurado en octubre próximo, en coordinación con la puesta en marcha del Puente Nichupté, considerado uno de los proyectos de infraestructura más importantes en Cancún.

Según la MIA, el Distribuidor Vial Kukulkán consiste en un paso superior vehicular de aproximadamente 770 metros de longitud, incluyendo rampas de acceso y salida, y cinco gazas vehiculares. La inversión ronda los 520 millones de pesos. Actualmente se encuentran en fase de cimentación, demolición de infraestructura existente y construcción de pilas de soporte, de acuerdo con los residentes de obra, quien reportan avance de acuerdo a lo programado.

La estructura contará con varios carriles de circulación y permitirá enlazar de forma directa el Puente Nichupté con el bulevar Kukulkán para facilitar tanto el ingreso como la salida de vehículos hacia la zona hotelera.

El proyecto se desarrollará dentro del derecho de vía existente, sin requerir cambios de uso de suelo forestal, debido a que se ubica en una zona urbana consolidada de Cancún.

La documentación ambiental señala que el área de intervención corresponde principalmente a infraestructura vial ya existente y espacios con vegetación ornamental.

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La evaluación ambiental identificó 122 impactos potenciales derivados de la obra. De ellos, 81 fueron clasificados como benéficos y 41 como adversos. La mayoría de los impactos negativos fueron considerados irrelevantes o temporales, principalmente relacionados con ruido, emisiones de maquinaria y trabajos de construcción.

Entre las medidas establecidas se incluyen acciones para el manejo adecuado de residuos, control de emisiones de polvo, vigilancia ambiental, protección de fauna que pudiera encontrarse en la zona y cumplimiento de las condicionantes que determine la autoridad ambiental.